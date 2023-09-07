Stefan Kuntz'dan Ermenistan yorumu ve Vargas esprisi: 'Telefon bekliyorum'

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EURO 2024 Elemeleri'den Ermenistan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

U21 ile iletişimimiz çok iyi. Oyuncular hakkında devamlı görüşüyoruz. Kazımcan Karataş ve Bartuğ Elmaz da güzel örnek. Kendinizi geliştiriyorsanız, U21'de oynuyorsanız A Takım'a yükselebilirsiniz. Önceliğimiz U21. Bu tarz oyuncuların A Milli Takıma adapte olması için çalışmalar yapıyorum.

EKSİKLERİMİZ VAR

Sol bekte, forvette eksiklerimiz var. Arda güler sakat. Değişik bir maç olabilir. Farklı bir oyun sistemi olabilir. Yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim

HEMEN ELEŞTİRMEYİN

Türkiye'den ricam var, A Milli Takım'a gelen genç oyuncuları hemen eleştirmeyin. Onları A Milli Takım oyuncusu olarak görmeyin. Adaptasyon süreleri olacak ve bunu yaşayacaklar.

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ARDA GÜLER ETKİSİNİ YAŞAYAMIYORUZ

Arda Güler çok inanılmaz bir transfer yaptı. Onun etkisini yaşayamıyoruz, sağlığına kavuşmalı ve Real Madrid'e adapte olmalı

ÇOK GELİŞECEK

Orkun Kökçü, Benfica'da çok gelişecek. Zaten Alman bir hocaları var. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid transferi için bizimle çok önce görüştü. Bu transferler güzel ama sahaya çıkıp oynamaları da gerekiyor. Oynadıkça Milli Takıma katkıları daha fazla olacak. Türk kulüpleri de Avrupa'da oynayacağı için maç sayıları artacak. Bu oyunculara olumlu yansıyacak

VARGAS'TAN TELEFON BEKLİYORUM

Federasyon değişiklikleri, farklı spor dallarında çok farklı kriterler getiriyor. İyi futbolcular zaten bir an önce Milli Takım kararlarını veriyorlar. O yüzden hala Melissa Vargas'tan kardeşi olduğuna dair bir telefon bekliyorum.