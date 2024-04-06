TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği'nin 'seçime git' talebini reddetti! Süper Lig ekipleri harekete geçti, imza toplanıyor

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Süper Lig'deki hakem hataları, şiddet olayları ve Süper Kupa'da yaşanan krizin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mehmet Büyükekşi yönetimi için kulüpler harekete geçti.

KULÜPLER ACİL SEÇİM İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçimli genel kurula gitmesini talep etti. TFF yönetimi ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, daha sonra seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor.

Başta dört büyükler olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFAYA NİYETİ YOK

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa etmesinin ve gidilecek olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmediği belirtildi. Mehmet Büyükekşi'nin olası bir seçimli genel kurulda aday olup olmama konusundaki kararını ise henüz vermediği kaydedildi.

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NOTER HUZURUNDA İMZA TOPLANACAK

Bu gelişmeler üzerine Kulüpler Birliği'nin, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi için kulüplerin delegeleriyle birlikte pazartesi günü noter eşliğinde imza toplama kararı aldığı öne sürüldü.

1. LİG KULÜPLERİ DE İSTEMİYOR

Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulübün TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.