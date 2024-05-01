TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet'e konuştu: 18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız | 'Utanmadan TFF başkanlığına aday oldu'

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz olarak belirledikleri seçim tarihinin daha öne alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, “18 Temmuz’a kadar görevimizin başındayız” dedi. A Milli Futbol Takımı’nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılacak olması nedeniyle seçim tarihini 18 Temmuz’a aldıklarını ifade eden Büyükekşi, “Bizim olmazsa olmazımız milli takımdır” dedi ve şöyle devam etti:

KİŞİSEL HIRSLAR İÇİN BU İŞİ RİSKE ATAMAYIZ

“Haziranda seçim istiyorlar ama o tarihlerde maçı olan milli takımın motivasyonu nasıl olur? Kötü niyetli bazı kişler, ‘EURO 2024’te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbolcular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız.”

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SADECE 3-5 KULÜP ERKEN SEÇİM İSTİYOR

TFF seçiminin haziran başına alınması için düzenlenen imza kampanyasının başarısız olduğunu iddia eden Mehmet Büyükekşi, “130 imza lazım ama 80’e ancak geldiler. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza vermeyecek. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine ancak aldırabilirler” şeklinde konuştu.

‘SİZİN DERDİNİZ NE’ DİYORUM, CEVAP YOK

18 Temmuz tarihinin geç olmadığını savunan Büyükekşi, “Ben 2 Temmuz’da görev başladım. Naklen yayın, harcama limiti, yabancı sayısı belli değildi, MHK ve diğer kurullar da yoktu. 12 Temmuz’a kadar hepsini bitirdim. Halbuki şu anda yabancı kuralı, naklen yayın belli, harcama limiti 10 Haziran’da açıklanacak. MHK ve diğer kurullar da 4 yıllığına seçildi. Onlar istifa etmediği sürece kalabilirler. Peki ‘Sizin derdiniz ne’ diyorum, cevap yok. Ben de diyorum ki, kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?”

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ALi KOÇ’A ‘BiZE HAKSIZLIK YAPIYORSUNUZ’ DEDiM

Mehmet Büyükekşi, “Çok başarılı işler yaptığınızı söylüyorsunuz ama sizin için ‘gelmiş geçmiş en kötü TFF başkanı’ diyorlar; neden?” sorusuna yanıt verirken, kulüplerin vefasızlığından yakındı: “Yayın ihalesinde rakam 80 milyon dolardan 182 milyon dolara çıktı. Bunun için çok uğraştım. Ben dik durmasam o rakam, değil 182’ye çıkmak, 60- 70’e inecekti. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Koç’a, ‘Bize haksızlık ediyorsunuz; 182 milyon doları aklınızdan bile geçirmiyordunuz’ dedim. Bugün olmuş hâlâ bir Süper Lig kulüp başkanından ‘Çok güzel olmuş, teşekkür ediyoruz’ diyen var mı? Yok!..”

HER KÜFÜRÜN BiR NUMARASI VAR

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Hakemlerin ve temsilcilerin maç raporlarının yazım ve değerlendirilme süreci ile ilgili yaptıkları değişikliklere dikkat çeken Büyükekşi, “Temsilciler ve hakemler maçlardan sonra 3 sayfa roman yazıyorlardı! Hukuk kurulumuzun avukatları da sabahlara kadar o raporları okuyordu. Küfürleri açık açık yazmak zorundalar çünkü PFDK ‘Küfürler açık yazılmazsa doğru karar veremeyiz’ diyor. Bunların hepsini kaldırıp sayısala geçirdik. Küfürlere numara verdik. Her küfürün bir numarası var. Böylelikle zamandan kazandık ve israfa son verdik” dedi.

SEÇiM KARARI ALMASAM iTiBARIMLA OYNAYACAKLARDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Üç yıl daha görev süreniz vardı, buna rağmen neden seçim kararı aldınız?” sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: “Karşınızdaki insanlar aklıyla değil hırsıyla düşünüyor. Biz de ‘Bu adamların amacı ne’ diyoruz. Biz 7 Nisan’da seçim tarihini açıkladık, aradan 22 gün geçmiş bazı kulüpler, ‘İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu bizi günde 10 sefer arıyor, erken seçim için imza vermemizi istiyor’ diyorlar. Seçim demişim, hâlâ bastırıyor. Aklıyla hareket etmiyor.

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AKRABALARI DEVREYE SOKUYORLAR

Sadece o da değil, dört kulüp daha aynısını yapıyor. Kimisinin akrabasını arıyorlar, bazen de hatırlı insanları devreye sokuyorlar. Bir imza için neler yapıyorlar! Biz seçim diyerek itibarımızı koruduk. Mali Genel Kurul’a seçim koymasam bunlar bizim itibarımızla oynayacaktı.

ADAYLIK KARARIM MAYIS SONUNDA

‘Gelin seçim yapalım’ dedik. Biz aday değiliz, aday değil de değiliz! Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var.

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YABANCI VAR’I DAHA ÖNCE GETiRECEKTiM

Büyükekşi, 32. haftada hayata geçirilen yabancı VAR için, “Ben ilk göreve geldiğimde yabancı VAR hakemi getirmek istedim. Fakat o dönemin MHK Başkanı Sabri Çelik ve VAR sorumlusu Murat Ilgaz ısrarla karşı çıkınca vazgeçtim” dedi.

HAKEM YÖNETiMiNDE DEVRiM YAPACAĞIZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem tartışmalarını tamamen ortadan kaldıracaklarını düşündüğü projeye son derece inanıyor. Bunun için bir değil birkaç proje hazırlayarak herkesin ortak noktada buluşacakları bir sonuca varmak istiyor. Peki, hakemlik yönetiminin yeniden yapılandırılması projesi neleri kapsıyor? Almanya’dan örnek alınan ve Kulüpler Birliği’nin de dahil olacağı şirket modeli nasıl işleyecek? İşte TFF’nin yaptığı çalışmaların detayları:

PHK VE UHK KURULACAK

TFF bünyesinde olursa Profesyonel Hakem Kurulu (PHK) ve Ulusal Hakem Kurulu (UHK) olmak üzere 2 kurul olacak.

PHK’de 3 üye TFF, 2 üye Kulüpler Birliği Vakfı’nın önerdiği adaylar arasından atanacak. Bu kurul Süper Lig, 1. Lig Hakem, Yardımcı Hakem ve VAR kadrosundan sorumlu olacak.

UHK ise 2. Lig, 3 Lig ve alt kategorilerdeki maçlardan sorumlu olacak. Tüm üyeleri TFF tarafından atanacak.

ALMANYA MODELi iLE ŞiRKETLEŞECEK

TFF ve Kulüpler Birliği birer şirket kuracak. Bu iki şirket ortak bir şirket kuracak. Yüzde 51 hisse TFF, yüzde 49 hisse Kulüpler Birliği Vakfı’nın olacak.

Şirketin 5 kişilik yönetim kurulu olacak. 3 üye TFF, 2 üye Kulüpler Birliği’nin atayacağı kişilerden olacak.

Şirketleşme olsa bile amatör ligler, akademi ligleri ve kadın liglerinden sorumlu, tüm üyeleri TFF tarafından atanacak bir Hakem Kurulu ayrıca bulundurulacak. Ve bu kurul TFF bünyesinde bulunacak.

PROFESYONELLER YÖNETMELi

Her iki projede de olmazsa olmaz iki değişmez şart var: 1-) TFF Genel Kurul kararı. 2-) UEFA onayı. Mehmet Büyükekşi’ye göre değişim neden gerekli? Bunun sebebini şu şekilde izah ediyor:

Şu andaki model futbolun endüstrileşmesinden öncesine ait. Kullanışlı değil ve kulüplerin şeffaflık beklentisini karşılamıyor.

Dünyada MHK (Merkez Hakem Kurulu) modeli terk ediliyor. Sürdürülebilir bir yapıya ihtiyaç var ve bu kulüplerin katkısıyla gerçekleşebilir.

Profesyonel hakemleri profesyonel yöneticiler yönetmeli. Bu profesyonel yöneticileri de TFF ve KBV üyelerinden oluşan bir üst kurul denetlemeli.

STOPAJ iADESi iLE KULÜPLERE YÜZLERCE MiLYON KAZANDIRDIM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen yıl sporcu gelir vergisi stopaj tutarlarının iade edilmesine yönelik bir kanun değişikliği yaptırmayı başardıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’na ve dönemin Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na gittim; ‘Kulüplerin durumu çok kötü’ dedim. Kanunda stopaj yüzde 15’ten 20’ye çıkmıştı. Stopajların 5 gün içinde kulüplerin hesabına yatırılmasını sağladık. Bunun parasal karşılığını anlatayım, Anadolu kulüpleri için 75 milyon lira ile 100 milyon lira arasında değişiyor. Dört büyük kulüp için ise 500’er milyon lira” dedi.

BÜYÜKEKŞi’NiN AĞZINDAN 2 YILLIK GÖREV SÜRESi iÇiNDEKi iCRAATLARI

Yıllık yayın geliri 1.9 milyar TL idi, biz 2.2 milyara çıkardık. 80 milyon dolara denk gelen bu rakamı 182 milyon dolara yükselttik.

Yabancı futbolcu sayısı belirsizdi, ocak ayında transfer penceresine yetişecek şekilde 12’ye düşürdük.

GRUBUMUZU LiDER BiTiRDiK

A Milli Takım biz geldiğimizde FiFA sıralamasında 58. idi, 36. basamağa çıktık.

Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak gittik. · Uluslar C Ligi’nden B Ligi’ne yükseldik.

UEFA’DA 9. SIRAYA ÇIKTIK

UEFA kulüpler sıralamasında Türkiye 22. sıradaydı, 9. basamağa yükseldik.

2032 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliğini aldık.

SEYiRCi YASAĞINI KALDIRDIK

Seyirci yasağı vardı, kaldırdık. · Korsan yayını önlemeye yönelik çalışmalar yaptık. · Her hafta 2. ve 3. liglerden 10 maçı TFF’nin YouTube kanalından yayınlıyoruz.

SPONSORLUK 2.5 KAT ARTTI

Süper Lig’in isim sponsorluğu bedelini 2.5 kat artırıp Trendyol ile 700 milyon TL karşılığında anlaştık.

Kadın ligleri çok önemli aşama kaydetti. A Milli Kadın Takımı C’den B’ye yükseldi.

Süper Lig’de yer alan tüm kulüplere akademi kurma zorunluluğu getirdik.

Hakem akademisi kurduk.

MHK SiSTEMi DEĞiŞiRSE TÜRK FUTBOLU KURTULUR

Futbolun gelişimi için hakem yönetim sistemini değiştirmelerinin şart olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Hiçbir bürokrat yetkisinin kısıtlanmasını istemez çünkü bu bir güçtür. Ama biz yetkimizi vermeye hazırız. Bu değişikliği yapmak zorundayız. Eğer bu yapılmazsa Türk futbolu ilerlemez, geriye gider.

18 TEMMUZ’A YETiŞTiREBiLiRiZ

Herkes ‘En iyi takım benim ama hakemler ve federasyon kötü’ diyor. Eğer MHK sistemi değişirse federasyon da kulüpler de sadece kendi işlerine bakar ve bu sayede Türk futbolu kurtulur. Türkiye’de hakem tartışmaları bitmedikçe, feriştahı gelse bu dedikodular bitmez. Kulüpler, yeni sistemle ilgili düşüncelerini cumaya kadar bize bildirirse, hazırlıkları bitiririz, iş bir tek 18 Temmuz’daki genel kurulun onayına kalır” diye konuştu.

NASIL EN KÖTÜ FEDERASYON OLDUK!

“4 kulüp 3-5-7 milyon dolar harcayıp sosyal medyada algı operasyonu yapıyor. Onlara; ‘Hakemleri bir kenara bırakın, bir yanlış işimizi söyleyin’ dedim. Söyleyemediler! Varsa yoksa hakem. En kötü TFF böyle olduk.”

3 BiN KONTEYNER SÖZÜNÜ TUTMADI UTANMADAN FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU!

TFF’nin 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı Omuz Omuza kampanyasının sonuçları hakkında bilgi veren Mehmet Büyükekşi, “Taahhütte bulunanların yüzde 70’i sözünü tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladık. 6-7 Nisan’da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2’şer bin liralık erzak kartı dağıttık” dedi.