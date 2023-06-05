TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı: Beşiktaş'ın talebi, VAR kayıtları, hakem performansları...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir yıllığına yönetime talip olduklarını belirten Mehmet Büyükekşi, vaatlarinin tamamını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"VAATLERİMİZİN TAMAMINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Bir yıllık bir dönem için yönetime talip olduk. TFF seçimleri 4 yılda bir yıl yapılıyor. Nihat Özdemir başkanımız 3 yıl yapmıştı. Hedefimiz şuydu; az zamanda çok iş yapmak. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Yayın ihalesi, harcama limitleri, yabancı sınırı, belli değildi. 3 gün içerisinde yayın ihalesini fiyatını arttırarak imzaladık. Harcama limitlerini bir takım formüller geliştirerek açıkladık. Yabancı sayısı konusunda kulüplerimizin talepleri doğrultusunda açıkladık. Bir hafta içinde bunları yerine getirdik."

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"HAKEMLERE KRİTERLER BELİRLEDİK"

"Daha sonra yine önemli konuda, söz verdiğimiz şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi hakemlerle ilgiliydi. Gözlemcilerle ilgili sıkıntı vardı. Gözlemci sayısını 2'ye çıkardık. Raporları tamamen dijital hale getirdik. Hakemleri algoritma ile atama konusunda söz verdik. Kısa sürede bunu hayata geçirdik. Hakemlere kriterler belirledik, 41 tane kritik belirledik. Bunlar bir anda olmadı. Kriterler elimizde çoğalınca, algoritma ile atamayı başlattık."

"ZAMAN ZAMAN HAKEMLERİMİZ DE HATALAR YAPIYOR"

Hakemlerin bazen hata yapabildiklerini dile getiren Mehmet Büyükekşi "Bazı hakemlerimiz iyi, bazıları ortalamanın üstü, bazıları da vasatın altında kaldı. Hakemlerin verdiği kararlar elbette tartışılabilir ama niyetinin iyi olması önemli. Bir futbolcu hata yaptığı zaman başkan onu aforoz etmiyor. Zaman zaman hakemlerimiz de hatalar yapıyor. Bazıları kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez hatalar yapıyor. Buna göre de ceza alıyorlar." dedi.

TFF Başkanı, açıklanan VAR kayıtlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, VAR kayıtlarını bir seferliğine açıkladıklarını vurguladı.

"Her iki kulübün başkanı da kamuoyuna çağrıda bulundu, VAR kayıtları açıklansın dedi. VAR kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yaratıldı ki, burada gizli bir şey var gibi. İzledim ben VAR kayıtlarını, dinledim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok. Onun için Sabri Çelik hocamızla görüşüp yayınlama kararı aldık. Kırmızı kart pozisyonu da, VAR hakemi, hakemi çağırıyor, hakem de sarı kart gösteriyor. VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de bir seferliğine açıkladık. Kötü niyet olmadığını, hakem hatası olduğunu kamuyouna açıkladık."

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"SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON SON HAFTA BELLİ OLDU"

Ligde şampiyonun son anlarda belli olduğunu belirten Büyükekşi, "Biliyorsunuz uzun bir rekabetin sonucunda bu hafta Bodrumspor ile Pendikspor Akhisar'da karşı karşıya gelecek. SÜPER LİG'e çıkacak 3. takım belli olacak. Ligin son haftaları geldiği halde, play-off'a hangi takımlar gelecek belli değildi, son hafta belli oldu. Hangi takımın düşeceği son hafta belli oldu. Aynı şeyler 2. ve 3. Lig'de yaşandı. Süper Lig'de şampiyon son hafta belli oldu. Küme düşecek salı-çarşamba belli olacak. Zaman zaman, "hukuksuz, adaletsiz" denilen ligin ne kadar adaletli olduğunu gösteriyor. Eğer öyle bir şey olmasa, bir takım çoktan şampiyonluk için 10-15 puan fark atardı. 1-2 tane haftalar önce düşme potasına girerdi. İkisi de olmadı." diye konuştu.

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"HOCAMIZLA DEVAM EDİYORUZ"

Stefan Kuntz'la devam ettiklerini söyleyen Başkan Büyükekşi, "Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, 'İnsan kendi kaderini kendisi yazar' diye, bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli. Biz de arkasından kongreye gideceğiz. Kongreyle ilgili, birçok takımın teveccühüyle karşılaşmış durumdayız. 6-7 tane federasyon başkanı da bize destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Hedefimiz Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirebilmek, yeni şeyler söylemek." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ

Siyah beyazlıların ligden çekilen takımlarla ilgili talebi hakkında konuşan Büyükekşi, "Bu sene son derece talihsiz, asrın depremini yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız ampute durumda, çok büyük bir acımız var. Acımız bu şekilde sürerken, bazı takımlarımız ligden çekildi. Olağanüstü bir durum var. 1980'lerden beri uygulanan bir sistem var. Biz hiçbir şey yapmadık. O takımın yaptığı maçlar tamamen tescil edilmiş. Öyle olması lazım zaten. O maçlar oynanmış, o maçı yenen takım prim almış, kaybeden prim alamamış veya berabere bitmiş, iki takım da almış. Bazı oyuncular sarı kart görmüş, bazı oyuncular kırmızı kart görmüş. Emek harcamışlar, ter dökmüşler. Biz ne yaptık, ligden çekilen takımlar sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup oluyor. Bu her yerde uygulanan kural. Herhangi bir kazada, depremde ya da selde o takımın maçları tescil edilir. Öyle de olması lazım çünkü o maçlar oynanmış, emek harcamış ve ter dökmüşler. Ligden çekilen takımların ondan sonraki maçları sahaya çıkmadıkları için 3-0 hükmen yenik sayılıyor. Biz de bunu yaptık. İstişare edilecek bir şey yok, kendi kafamızdan icat uyduracak değiliz. 30 yıldır bir takım sahaya çıkmazsa 3-0 yenik sayılıyor. Hiçbir takım için de haksızlık söz konusu değil. Bir takım çıkıp 'diğerleri 6, ben 1 puan aldım. İptal edin' diyor. Akla zarar bir şey, mantığı yok. Bu mümkün değil, bunu yapsak bile şampiyon başka bir takım. Bir kulübün başkanı ve yöneticileri çıkıp her gün açıklama yapıyor. Bu ne kadar doğru?" ifadelerini kullandı.

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