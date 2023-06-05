Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı! Sırada ne var?

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Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

22 senelik kariyerimde hepinizle mesaimiz oldu. Buraya gelen gazetecilerin hepsine teşekkür ediyorum. Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz? Dün akşam, dünyanın en büyük futbolcusu statta alkışlarla veda etti. Ben de öyle olsun isterdim ama olmadı. İnternetten yapmak istemedim. Bugün hepinizin gözüne bakarak futbolu bıraktığımı söylemek istedim. Çok mutluyum, gururluyum. Allahıma şükrediyorum ki bana bu kariyeri nasip etti.

7 yaşında Antalyaspor'un kapısından içeri girdim. Antalyaspor'a teşekkür ediyorum. 4 büyük kulübümüzde forma giydim. Hepsinde aynı başarılrı yakalayamasam da hepsinin gönlümde yeri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum. Manisaspor'a, Eskişehirspor'a, Lille'e, Beijing Guoan'a teşekkür ediyorum. Bir kariyerin sonu... Bence çok değerli, çok güzel... Sevgili eşime, çocuklarıma teşekkür ediyorum.

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Hayatının merkezine futbolu ve kazanmayı koymuş Burak Yılmaz'a katlanmak kolay değildi. Anneme, babama teşekkür ediyorum. Futbol yaşantımdaki tek menajertim Ali Egesel'e teşekkür ediyorum.

Büyük laflar etmek istemiyorum şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi ama Türkiye'nin en büyük hocalarıyla çalıştım. Ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini en iyi gösteren hocalrıma teşekkür ediyorum. Bana katlanmak kolay değildi. Hepsi hakkını helal etsin.

"GALATASARAY BENİM İÇİN ÇOK BAŞKA"

4 büyük kulüpte oynamak tarihte iki futbolcuya nasip oldu. Hepsinin yeri ayrıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında bir futbolu yapması... Bunlar ne benim Beşiktaşlılığımı azaltır ne de başka bir şey. Galatasaray'da yaşadıklarım benim için çok ayrı.

"FENERBAHÇE İÇİMDE UKTEDİR"

Fenerbahçe benim içimde uktedir. Yeniden forma şansı bulmak isterdim. Çok da yakındım ama olmadı. Bir tane gol at be kardeşim... Fenerbahçe'de çektiğim acı, benim buralara gelmemi sağladı. Fiziksel acıdan bahsetmiyorum. Oynayamamak, kendini gösterememek... Eve gelip ağlardım. Annem babam da ağlardı. Fenerbahçe'de bir kez daha oynayıp bir gol daha atmak isterdim.

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"SAHADA OLMAK İSTİYORUM! DOĞRU PROJE OLURSA OLUR..."

22 senelik tecrübem var ama mutlaka bilmediğim şeyler vardır. Yardımcı hocalıkla başlamak, bir takımı almak... Hep konuşuyoruz proje... Bir proje olursa ben orada olurum. Proje yoksa yokum. Bir proje olur ve bana güvenilirse orada olurum. Proje olur ve başkası olursa ona da sonuna kadar destek olurum. Başlayıp başlamamak önceliğim değil. Kesinlikle sahada olmak istiyorum. Doğru, düzgün proje olması çok önemli.

Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiğim golü hatırlıyorum. Asla kin ve intikam duygusunda olmadım. Fenerbahçeli arkadaşlarımın ne kadar üzüldüğünü, Bursalı arkadaşların ne kadar sevindiğini hatırlıyorum. Oynadığım takıma faydalı olmaya çalıştım kariyerim boyunca. Başka bir düşünce yoktu aklımda.

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"ŞENOL GÜNEŞ'İN YANINDAN BURAYA GELDİM..."

Buraya Şenol Hocamın yanından geldim. Bizlerle alakalı düşüncesi vardır tabii ki ama bana bunu belirtmedi. Biz beraber oluruz, olmayız ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz... Projenin önemli olduğunu söyledim. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı.

FORTUNA SITTARD'DAN AYRILMA SEBEBİ...

Fortuna Sittard'a bir proje için gitmiştik ama son görüşmelerimizde bunun gerçekleşmeyeceğini anladık ve yolları ayırdık. Hepsi bu.

"GALLER MAÇINDAN SONRA ODADAN ÇIKMADIM"

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Milli Takım'da Hollanda'ya yaptığım hat-trick sonrası çok mutluydum. İyi ki buradayım dedim. Avrupa Şampiyonası 2. maçından sonra da odadan bile çıkmadım. Galler maçından sonra çok mutsuzdum...

"MANCINI VE GALTIER İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Antrenörlük eğitimimi bir senedir alıyorum. Avrupa'da Mancini ve Galtier ile iletişimimiz sürüyor. MAncini sağ olsun davet etti İtalya'ya. Bir şeye başlamazsam tabii ki gidip izlemek isterim. Projeye başlamak için acelem yok. Bu zamana kadar yönetilen taraftım, artık yöneten tarafa geçeceğim. Acelem yok, gereken eğitimleri almayı düşünüyorum.

"KAMPA GİDERKEN BIRAKACAĞIM BELLİYDİ"

Son Milli Takım kampına giderken Milli Takım'ı bırakacağım belliydi. Giderken eşime söylemiştim zaten. Veda edilmeme diye bir şey yok, kararı verilmiş bir şeydi.

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"ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİ AYRIDIR"

Her hoca çok farklı. Bir hocanın şu yönünü alırsam diğerlerinin o yönü kötü gibi gözükecek. Ben kendi tarzımı oluşturmak isterim. Bunu yapabilecek miyim göreceğiz. Tek bir hoca söyleyecek olursam Şenol Güneş'in yeri bende çok ayrıdır. Çalıştığım diğer hocalar da benim için çok değerlidir.

"20 YAŞINDA TANIŞSAYDIK ŞENOL HOCA'YI DELİRTİRDİM"

20 yaşındaki kafamla Şenol Güneş ile buluşsaydık onu da delirtirdik. İyi ki 25 sonrasında buluşmuşuz ki o da şu anda devam ediyor. Her şey zamanında yaşandı çok şükür.

"PROJE VARSA BEN BURADAYIM"

Ülkemizde proje ve projeye sabır görmek zor. Şampiyonluğunu tebrik ediyorum Galatasaray'ın ama geçen sezon bir projeye başladılar ama proje bitti, şampiyonluk geldi. Kolay değil projeye sabır göstermek. Proje varsa ben buradayım. Erken adım atmak istemiyorum.

"CENK VE ENES VAR AMA YENİ İSİMLER BULMALIYIZ"

Cenk ve Enes aslan gibi oynuyor. Daha da iyi olacaklar. Şenol Hocanın Cenk'i nasıl rahat ettirdiğini biliyorum. Enes talihsiz bir sakatlık geçirdi ama o da iyi olacaktır. Mutlaka yeni isimler bulmak gerek. Alttan gelmiyor ama bulmak zorundayız. Genç takımlardaki oyuncuları biliyorum, Beşiktaş'ta var bir genç forvet. Ben bile biliyorsam yetkililerimiz de biliyordur. Bunun üzerine eğilmemiz gerekiyor.

"BENİM HAYALİM SAHA İÇİ"

Bu zamana kadar eski futbolcunun TFF başkanı olduğunu gördünüz mü? Her şeyi de bizden beklemeyin... Bu bizim eksiğimiz de olabilir. Benim hayalim saha içi olduğu için buraya kaydım. Mutlaka orayı düşünen arkadaşlarımızın da yönetimi alması lazım.

HANGİ TAKIMDA JÜBİLE YAPMAK İSTERDİ?

15'er dakika 4 büyük takımda oynayarak bırakmak isterdim. (gülüşmeler)

"ICARDI MUTLAKA KALMALI"

Icardi çok önemli bir futbolcu. Galatasaray efsanesi oldu bile. Ben Lille'deyken o PSG'deydi. Çok şans bulamıyordu ama girdiğinde önemli işler yapıyordu. Galatasaray'da kimyası tuttu. Bence devam etmeli. Galatasaray'da her zaman iyi kaleciler ve iyi golcüler olmuştur. Bence dmutlaka devam etmeli. Kalamazsa da daha iyi golcü alınır çünkü Galatasaray'da bu bir gelenek.

PRO LİSANS TARTIŞMALARI...

22 senedir oynamışım ben, her kategorise milli olmuşum. Bana biraz öncelik verilirse kimsweyi rahatsız etmemeli. Hişç Futbol oynamamış antrenörlere de saygımız sonsuz. Herkesin elinde A lisansı vr, buna kriter gelebilir. Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Arda Turan iyi ki hemen başlamışlar. Benim kariyerimde bir futbolcuya öncelik gösterilmesi kimseyi rahatsız etmemeli. Beni de rahatsız etmiyor diğerlerine öncelik verilmesi.

Burak Yılmaz'ın kariyeri

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan Burak Yılmaz, Jean Tigana döneminde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. İlk Beşiktaş döneminde kendisini gösteremeyen genç kanat oyuncusu, 2007/08 sezonu devre arasında Manisaspor'a transfer oldu. Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi geleceği parlak oyuncuların olduğu ve Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Manisaspor'da dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz, 2008 yazında bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Sarı-lacivertli takımın kadro kalitesi olarak yüksek seviyede olduğu döneme denk gelen Burak Yılmaz, Kadıköy'de kendini gösteremedi ve kiralık olarak Eskişehirspor'a gitti. Sezon sonunda da Gökhan Ünal transferi karşılığında 3.2 milyon euronun yanında Trabzonspor'a gönderildi.

Trabzonspor'da ŞENOL GÜNEŞ ile buluşan Burak Yılmaz, adeta yeniden doğdu. Manisaspor'dan takım arkadaşı Selçuk İnan'la Trabzon'da buluşan ve kanattan forvete devşirilen Burak Yılmaz, golleri sıralamaya başladı. Bordo-mavili kulüp, 2009/10 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

2010/11 sezonunda Trabzonspor'un yıldızı olan Burak Yılmaz, 2011/12 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde gol kralı oldu. Sezon sonunda Galatasaray'ın 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesinin üzerine Trabzonspor'dan önceki sezonun şampiyonu Galatasaray'a imza attı.

Fatih Terim önderliğinde şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayan Sarı-kırmızılı takımın o sezonunda Burak Yılmaz fırtına gibi esti. Süper Lig'de 33 golle gol kralı olan Burak, Şampiyonlar Ligi'nde de sezonu 8 golle tamamladı. Aynı sezon kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu da Sarı-kırmızılı formayla yaşayan Burak Yılmaz, devam eden sezonlarda Galatasaray ile bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayıp Türkiye Kupası'nı 3 kez; Süper Kupa'yı da 3 kez kazandı.

2015/16 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'da mali ve sportif sorunlar yaşanırken faturanın bir kısmı da taraftarca Burak Yılmaz'a kesildi. 'Kral' da devre arasında ayrılık seçeneğini tercih etti ve 8 milyon euro karşılığında Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Çin'de 1,5 yıl geçiren Burak Yılmaz, 2017 yazında 4 milyon euro karşılığında Trabzonspor' geri döndü.

Trabzonspor'a olan vefa borcunu ödeyen Burak Yılmaz, 4 büyük takımda forma giymesine rağmen gönül verdiğini saklamadığı Beşiktaş'a 2018/19 sezonunun devre arasında imza attı. 'İstemeyiz' diyen taraftarı golleriyle kendine bağlayan 'Kral', mali sıkıntılar sebebiyle 2020 yazında bedelsiz olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu.

Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi Türk futbolcularla birlikte bir peri msalı hikayesi yazan Burak Yılmaz, yıldızlarla dolu PSG'yi geçerek 2020/21 sezonunda lig şampiyonluğunu elde etti. Ligde yılın futbolcusu seçilen Burak Yılmaz, şampiyonluk kupasının yanı sıra Fransa Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lille'de misyonunu tamamlayan ve yaşı da ilerleyen Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile futbolculuk ve devamında antrenörlük içreren uzun vadeli bir projeye imza attı ancak işler istediği gibi gitmedi. Burak Yılmaz, Hollanda ekibinden ilk sezonun sonunda ayrıldı.

Milli Takım kariyeri

İlk olarak 2001 yılında U17'de milli takım kariyerine başlayan Burak Yılmaz, Nisan 2006'da ilk kez A Milli Takım forması giydi. Devamında geçtiğimiz yıla kadar A Milli Takım'a çağrılan 'Kral', 77 kez giydiği Ay-yıldızlı formamızla 33 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

Burak Yılmaz'ın istatistikleri

Galatasaray: 141 maç, 82 gol, 23 asist

Trabzonspor: 125 maç, 86 gol, 12 asist

Beşiktaş: 96 maç, 32 gol, 12 asist

Lille: 73 maçö, 25 gol, 10 asist

Beijing Guoan: 32 maç, 19 gol, 6 asist

Fortuna Sittard: 27 maç, 9 gol, 5 asist

Manisaspor: 18 maç, 9 gol, 1 asist

Eskişehirspor: 17 maç, 2 gol, 5 asist

Fenerbahçe: 16 maç, 2 asist

Antalyaspor: 10 maç, 3 gol, 1 asist

Süper Lig: 323 maç, 187 gol, 45 asist

Fransa Ligue 1: 59 maç, 20 gol, 8 asist

Çin Süper Ligi: 28 maç, 19 gol, 4 asist

Hollanda Eredivisie: 26 maç, 9 gol, 5 asist

1. Lig: 9 maç, 3 gol

Şampiyonlar Ligi: 40 maç, 13 gol

TOPLAM: 555 maç, 267 gol, 77 asist

MİLLİ TAKIM DAHİL TOPLAM: 632 maç, 298 gol, 85 asist