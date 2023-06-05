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Spor Toto Süper Lig 37. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu geride kalan haftra ilan eden Galatasaray, ezeli rakibi karşısına şampiyon olarak çıktığı maçı 3-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 28 ve 79. dakikalarda Nicolo Zaniolo ve 71. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe'de Luan Peres 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 85'e çıkardı. Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı. İki takım ligin son haftasında maç oynamadan 3'er puan alacak.

32 YIL SONRA İLK

Evinde Fenerbahçe'yi 2014'ten bu yana ilk kez mağlup eden Galatasaray, 1990/91 sezonundan bu yana ilk kez ezeli rakibini ligin her iki maçında da yenmiş oldu.

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FENERBAHÇE DERBİLERDE KAYBOLUYOR

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon çıktığı derbilerde galibiyet alamadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş deplasmanında sahadan golsüz berabere ayrılan Fenerbahçe, evinde 4-2 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kanarya, bugün de sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Öte yandan 32 yıl sonra bir ilk yaşandı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Guus Hiddink'ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

SON 5 SEZONDA ÜÇÜNCÜ KEZ

Bu sezondan önce 2018/2019 ve 2020/2021 sezonlarında da derbi galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe son beş sezonda üçüncü kez Galatasaray ve Beşiktaş karşısında derbi kazanamadığı bir sezonu bıraktı.

Yine bu beş sezon içerisinde de rakiplerine karşı uzun yıllar mutlak üstünlük kurduğu Kadıköy'de de derbi kaybeden Fenerbahçe, evindeki yenilmemezlik unvanını da kaybederek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

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ALİ KOÇ DERBİ GALİBİYETİNİ UNUTTU

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 20 derbi maçında sadece 3 galibiyet alabildi. Sarı lacivertliler bu maçlarda 10 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

JORGE JESUS BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray mağlubiyetinin ardından basın toplantısına katılmama kararı aldı.

TÜMER METİN, FENERBAHÇELİ FUTBOLCUYLA KONUŞMASINI ANLATTI

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Jorge Jesus hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"STADI TERK ETMESİ SAYGISIZCA"

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"Jorge Jesus'un basın toplantısında konuşmadan stadı terk etmesi saygısızca. Bahanen kalmamış olabilir. Sen bu lige teknik direktör olduğunda, önüne koyulan kontratı imzaladığında bu ligin gereklerini yerine getirmen gerekli. Yayıncı kuruluş, kulüplere talimatname geçiyor, kazanandan 3, kaybedenden 1 oyuncu mecbur gelecek. Teknik adamlar mecbur gelecek. Sen talimatnameye karşı geliyorsun."

"JORGE JESUS 1. SINIF HOCA DEĞİL"

Çok mu önemsemiyorsun bizim ligi? Küçümsüyor musun? Sezon başından beri tutuyorum kendimi, lig bitti, şimdi sorayım ben sana. Jorge Jesus 1. sınıf hoca deniyor. Nerede 1. sınıf hocaymış Jorge Jesus? Üşenmedim baktım Jorge Jesus'a ben. Avrupa Ligi'nde final oynadı sadece. Bir ligin şampiyonluğunu 6-7 sene üst üste forse mi ettin? Bugün Avrupa Ligi'nde final oynayan her hoca A Plus hoca olarak mı anılıyor? Ben değil zaten. Belki Portekiz, Brezilya’da başarılı olabilir. Ama o başarı Premier Lig, La Liga, Serie A’dan gelmemiş. Portekiz’den gelmiş.

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"MUSLERA KADAR ŞAMPİYONLUĞU YOK"

Muslera kadar şampiyonluğun yok. Bu ülkenin futbolunu nasıl küçümseyebilirsin sen. Sen bir camianın lideri olarak sonuç kötü de olsa gelip konuşacaksın. Kimden büyük görüyorsun ki kendini? Kimler geldi geçti bu ülkeye? Ayrıca o gelip geçenler kadar da büyük değilsin. Dünyanın en güzel şehrinde yaşayacaksın, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine hoca olacaksın, yediğin önünde yemediğin arkanda, bir de maç sonu basın toplantısına gelmeyeceksin. Güzel, başka istediğiniz bir şey var mı? Ne güzel hayat. Biz niye dayak yedik onca sene? Getirip değer kıymet verdiğiniz adam yapıyor bunları.

"JORGE JESUS'A DEVRE ARASINDA BİR ŞEY OLDU"

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Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a? diye sordum. 'Abi Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi. ‘Siz anlam veremiyorsanız bir nasıl anlam verelim’ dedim. Söz verdiğim için ismini söylemiyorum. Oyuncu da inancını kaybetmiş.