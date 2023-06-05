Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi ile düet yapan Simge Sağın: O kadar şaşkınım ki, kalbim yerinden çıkacaktı...

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında en çok konuşulan an, yıldız golcü Mauro Icardi'nin sahaya kendisiyle özdeşleşen Aşkın Olayım isimli şarkının sahibi Simge Sağın ile gelip düet yapmasıydı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu özel geceyle ilgili duygu ve düşüncelerini yayıncı kuruluşa anlattı.

"O kadar şaşkınım ki... Hiç beklemediğim bir şey oldu. Şarkı tamı takmına 5 yıl önce çıkmıştı. Bu yıl Galatasaray tribünlerinde çok sevildi ve her golden sonra çaldı. Önüne geçilemez bir yolculuğa çıktı şarkı ve beni buraya getirdi. Ben de şampiyonluk kutlamalarında olmak istedim. Galatasaray'ın ve Icardi'nin davtiyle bu gece buradayım. Çok da güzel bir atmosfer var. Heyecandan kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Müziğin bu birleştirici güzelliği, sporun kardeşlik kısmı beni buraya getiren diğer bir sebepti. Burda olmak çok keyifli. Bir şarkıcı olarak ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Tarifsiz duygular içerisindeyim. Galatasaray camiasını tekrar gönülden tebrik ediyorum."