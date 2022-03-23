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TFF Başkan Vekili Yardımcı: "Portekiz çok güçlü ama onlar çok daha stresli"

#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası
TFF Başkan Vekili Yardımcı: Portekiz çok güçlü ama onlar çok daha stresli
Ali Naci Küçük

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı play-off’taki rakibimiz Portekiz’in yarınki maça daha stresli çıkacağını söyledi.

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Dün TFF Başkanı Nihat Özdemir, yöneticiler Yılmaz Büyükaydın ve Hasan Akıncıoğlu ile Portekiz’e giden Yardımcı maçla ilgili şu açıklamayı yaptı:

OYUNCULAR MAÇA HAZIR

Rakibimiz Portekiz çok güçlü. Ama rakibimiz bize göre daha stresli çıkacak. Onların üzerindeki Dünya Kupası baskısı bizden daha fazla. Bunu avantaja çevirmeliyiz. Biz de güçlüyüz. Çok kıymetli ve önemli oyuncularımız var. Motivasyon ve fiziksel olarak yükselişteyiz. Takımdan gelen bilgiler de çok iyi. Zor olacak ama tutu geçeceğimize inanıyorum. Ama bizden daha önemlisi çocukların bu maça inanması. Görüyorum ki onlar da bu maça hazırlar.”

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#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası

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