Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer talimatından değişikliğe gitti

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TFF Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yapılan değişiklik ile FIFA'nın kararı uygulandı. Ukrayna'daki ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a kadar ülkemizdeki kulüplere transfer olabilecek.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplere tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na geçici 7. Madde eklenmesine karar verilmiştir."

7 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

TFF'nin yaptığı değişiklikte, "FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar ve yürürlüğe koyduğu FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın Ek-7'si uyarınca; TFF'nin ilgili talimat düzenlemeleri ve lig statülerinde belirtilen yabancı uyruklu futbolcu ve kontenjanlarına uymak koşulu ile, yabancı futbolcu oynatılmasına izin verilen kulüpler;

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Ukrayna Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplere tescilli futbolcular ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplere yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla 2 tanesi ile 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 07.04.2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil ettirebilirler. Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A Takım Listelerini bu futbolcular yönünden en geç 08.04.2022 tarihine kadar tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkündür" ifadeleri yer aldı.