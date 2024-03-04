TFF açıkladı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin saati değişti!

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin saati değişti.

TFF, 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan finalin saatinin 21.00'den 21.30'a alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."