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TFF açıkladı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin saati değişti!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#GALATASARAY#FENERBAHÇE
TFF açıkladı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin saati değişti
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 15:35

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin saatinin değiştiğini açıkladı.

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin saati değişti.

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TFF, 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan finalin saatinin 21.00'den 21.30'a alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."

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#Süper Kupa#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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