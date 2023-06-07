Teknik Direktör Volkan Demirel hedefini açıkladı: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isterim

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda cumartesi günü Manchester City ya da İnter’in kaldıracağı Şampiyonlar Ligi kupası, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in de katıldığı organizasyonda sergilendi. Vodafone Park’ta FedEX’in sponsorluğunda gerçekleştirilen davete katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Demirel şunları söyledi:

F.BAHÇE iLE EN YÜKSEK DUYGUYU YAŞADIM

“UEFA Şampiyonlar Ligi armasının altında ve organizasyonunda bulunmak gurur verici. Bana geçmişi anımsatıyor. 2008’de Fenerbahçe ile çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığımı düşünüyorum. “Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek büyük gurur, bu gurura eriştiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu kupada oynamak nasip oldu ama ilk defa bu kadar yakınlaştım kendisine. Çok güzel bir kupa gerçekten. Ben dokunmak için çok çalıştım, çabaladım ama bu fırsatı burada bulabildim.”

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TEK HEDEFiM HATAY’IN AYAĞA KALKMASI

Teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istediğini belirten Demirel, “İnşallah çalışırsak, istersek ve aklımıza koyarsak bir gün başarırız” derken sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim şu anda tek istediğim Hatay’ın ve Hatayspor’un ayağa kalkması. Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum. İnşallah iyi bir takımla seneye ligimizde devam edeceğiz.”