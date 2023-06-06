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Son dakika: Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a dev rakip!

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#Transfer#Mauro Icardi#Galatasaray
Son dakika: Mauro Icardi transferinde Galatasaraya dev rakip
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 21:05

Bu sezon gelen şampiyonlukta Galatasaray'ın gol yükünü çeken Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Sarı kırmızılı camianın bonservisini almak için seferber olduğu Arjantinli yıldız için bir dev kulüp daha devreye girdi.

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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri kuşkusuz Mauro Icardi oldu.

AVRUPA'DA YENİDEN GÖZDE OLDU

Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralık olarak sarı kırmızılılara transfer olan Arjantinli golcü, golleriyle takımını şampiyonluğa taşırken yeniden Avrupalı takımların gözdesi haline geldi.

G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, ligin 37. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde de golünü atarak Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

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Son dakika: Mauro Icardi transferinde Galatasaraya dev rakip

Sezonu toplamda 22 golle tamamlayan 30 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılı kulübün tarihinde 20 gol barajını geçen 4. yabancı unvanının da sahibi oldu.

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Galatasaray'da 20 gol barajını geçen yabancı oyuncular şu şekilde:

1- Mario Jardel
2- Milan Baros
3- Bafetimbi Gomis
4- Mauro Icardi

DERBİLERİN KRALI ICARDI

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol atarak derbilerde takımını zafere taşıdı.

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ELMANDER'DEN SONRA İLK

Fenerbahçe maçlarındaki performansı alkış alan Mauro Icardi, Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ, PSG'YE DÖNDÜ

Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, Türkiye'den ayrılırken sarı kırmızılı takım oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Son dakika: Mauro Icardi transferinde Galatasaraya dev rakip

SARI KIRMIZILILAR SEFERBER OLDU

Mauro Icardi için tüm şartları zorlamak isteyen Galatasaray, Arjantinli ile devam etmenin planlarını yaparken rakipler her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Sarı kırmızılılar, Icardi'nin Galatasaray'da kalması için seferber olurken İtalya'dan flaş haberler gelmeye devam ediyor.

BİR KULÜP DAHA DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; Roma, takımdan ayrılması gündemde olan Tammy Abraham'ın yerine Mauro Icardi'yi düşünüyor.

Başkent ekibinin, Icardi ile beraber Spezia'nın Angolalı golcüsü Nzola ve Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino'yu da gündemine aldığı belirtildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Paris ekibinde 9 milyon Euro kazanan Icardi için Roma Kulübü'nün, Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı ve anlaşma zemini oluşturmaya çalışacağı belirtildi.

Roma'nın sahibi Thomas Dan Friedkin'in PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu ve bu transfer için bizzat temas kuracağı kaydedildi.

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#Transfer#Mauro Icardi#Galatasaray

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