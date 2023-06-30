Tayfun Korkut'tan Arda Güler yorumu: '1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmalı'

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Fenerbahçe'de 1995-2000 yılları arasında forma giyen Tayfun Korkut, İspanya'nın AS gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Tayfun Korkut'un röportajından öne çıkanlar;

- Son antrenörlük göreviniz geçen yıl Hertha Berlin'deydi. Şimdi ne yapıyorsunuz?

Hertha Berlin'de işler pek iyi gitmedi. Şimdi bana hitap eden bir proje bekliyorum. Bu arada Stuttgart U17'de oynayan ve U19'a yükselecek olan, aynı zamanda kendi yaş grubundaki Türk milli takımında oynayan oğlum Efe ile vakit geçiriyorum.

JESUS, ARDA GÜLER'İ İYİ YÖNETTİ

- Arda Güler fenomeni çok konuşuluyor. Siz de takip ediyor musunuz?

Elbette. Fenerbahçe'nin eski bir futbolcusuyum ama ben Fenerbahçeliyim. Almanya'da yaşıyor olmama rağmen Fenerbahçe'nin tüm maçlarını televizyondan izliyorum, yakından takip ediyorum. Hatta, kupa finalini izlemek için İzmir'e gittim. Arda Güler'i canlı izledim. Sezonun ikinci yarısında ilk 11'e girmeye başladı. Teknik direktör Jorge Jesus, üzerindeki tüm baskıyı kaldırmayı başardı. Sezonun ilk yarısında çok az oynadı, gölgede kaldı, fiziksel olarak gelişti ve yılın başına göre daha fazla öne çıktı. Jorge Jesus, Arda Güler'in adaptasyon sürecini çok iyi yönetmeyi başardı.

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ARDA, GUTI'YI HATIRLATIYOR

- Arda Güler nasıl bir oyuncu, stil olarak tanınmış bir futbolcuya benziyor mu?

Onu canlı izlerken dikkatimi çekti. Karşılaştırma yapmayı severim ama Arda Güler bana Guti'yi hatırlattı. Oyun tarzı, top kontrolü hareketleri, çalımları nedeniyle Arda Güler, Guti gibi. Mesut Özil'den de bir şeyler var ama daha çok Guti gibi. Bazen savunma oyuncuları onun yeteneklerine ve hareketlerine büyük saygı duydukları için uzaktan savunmaya çalışıyorlar. Çünkü tek bir hareketle savunmanın tüm dengesini bozacağını biliyorlar. Sürekli son pası arayan biri. Guti gibi çok kurnaz. Genç olmasına rağmen rakip oyuncular ona çok saygı duyuyor

FENERBAHÇE'DE 1 YIL DAHA KALMALI

- Büyük bir Avrupa takımına transfer olabilir mi?

Başlangıçta Arda Güler'e herkes yıldız diyordu ama benim şüphelerim vardı. Kendini çok iyi geliştirdi. Ritim ve özgüven patlaması yaşadı. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalıp kendini geliştirmesi bence çok daha iyi olur ama ayrılırsa topa sahip olan, oyunu domine eden bir takıma gitmeli. Hızlı geçişlerin, kontratakların oyuncusu değil. Topa sahip olan bir takımda oynaması gerekiyor.

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- Real Madrid de dahil olmak üzere birçok Avrupa devinin ilgisini çekmişe benziyor. Gelirse Real Madrid'de başrol oynayabilir mi?

Dürüst olmak gerekirse, Real Madrid'in sahip olduğu oyunculara bakınca henüz öyle değil. Bir yere varmak için zamanı nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Modric ya da Kroos gibi oyunculardan bir şeyler öğrenmek için gelmesi kötü bir şey olmaz ama henüz böyle büyük bir takımda ilk 11'e girmeye hazır olduğunu düşünmüyorum

ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU OLACAK

- Peki birkaç yıl sonra?

Şu ana kadar olduğu gibi gelişmeye devam ederse çok büyük bir oyuncu olacak. Çok kaliteli ama önemli olan gelişimi sürdürebilmek. Havertz'e 17 yaşındayken Bayer Leverkusen'de istikrar kazandıran ilk kişi bendim. Böyle genç yetenekleri nasıl yöneteceğinizi bilmek hayati önem taşıyor.

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1 YIL DAHA KALSIN

- Bir teknik direktör olarak Arda Güler'e ne tavsiye edersiniz?

Bence Arda Güler için, gelişimi için en iyisi Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalıp her zaman ilk 11'de oynaması ve tecrübe kazanması olacaktır. Türkiye Ligi, Almanya veya İspanya ligleriyle kıyaslanamaz ama baskı altında oynamayı öğretir. Bu iyi bir şey çünkü psikolojik olarak onu güçlendirebilir. Eminim Real Madrid de bir oyuncuyla sözleşme imzalayacağı zaman bu faktörü göz önünde bulunduruyordur

- ARDA GÜLER'in sahadaki ideal pozisyonu nedir?

Çok belirgin bir profili var. Jorge Jesus onu daha çok sağ iç olarak, 8 numaraya yakın oynattı. Dışarıda da bir kanat bekiyle birlikteydi. Guti ya da Messi gibi oyun kurucu olarak pek oynamadı ama onun geleceği bu. Hala gelişiyor

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