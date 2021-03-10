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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Taraftarın yeni sevgilisi Attila Szalai

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Taraftarın yeni sevgilisi Attila Szalai

F.Bahçe’nin yeni Lugano’su olarak görülen ve Konya maçında da ağlara havalandıran Szalai taraftarların sevgilisi oldu.

Yıllık 800 bin Euro bedelli oynayan Macar futbolcu hem sağ hem de sol stoper olarak görev yaparken sol bekte de forma giyiyor.

Defansif orta mevkisinde de görev alabilen 23 yaşındaki futbolcunun genç takımda kanat olarak oynadığı sonrasında stopere geçtiği öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve tam bir joker olan Attila Szalai lisansının çıkmasının ardından oynadığı maçlarda 90 dakika sahada kalırken Erol Bulut’un en güvendiği isimler arasına girdi.

Taraftarın yeni sevgilisi Attila Szalai

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