Tadic ve İrfan Can soğuk dinlemedi, taraftara jest yaptı

Haberin Devamı

Karşılaşmanın bitiminde Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşırken ilginç anlar da yaşandı.

Taraftarlar futbolculardan forma isterken İrfan Can, takım arkadaşı Tadic’in formasını üzerinde çıkartıp tribünlere attı. Tadic de bunun üzerine aynı şeyi İrfan Can’a yaptı ve onun formasını üzerinden çıkartıp Fenerbahçeli futbolseverlere attı.

Taraftarlara üzerlerindekileri veren her iki futbolcu da daha sonra mont giyerek soğuktan korundu.