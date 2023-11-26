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Tadic ve İrfan Can soğuk dinlemedi, taraftara jest yaptı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Karagümrük
Tadic ve İrfan Can soğuk dinlemedi, taraftara jest yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 23:01

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'den soğuk havaya rağmen taraftara forma jesti geldi.

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Karşılaşmanın bitiminde Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşırken ilginç anlar da yaşandı.

Taraftarlar futbolculardan forma isterken İrfan Can, takım arkadaşı Tadic’in formasını üzerinde çıkartıp tribünlere attı. Tadic de bunun üzerine aynı şeyi İrfan Can’a yaptı ve onun formasını üzerinden çıkartıp Fenerbahçeli futbolseverlere attı. 

Taraftarlara üzerlerindekileri veren her iki futbolcu da daha sonra mont giyerek soğuktan korundu.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Karagümrük

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