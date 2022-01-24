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Survivor'da Sercan Yıldırım'dan şaşırtan karar! Kendini riske attı...

#Survivor#Sercan Yıldırım#Sürgün Adası

Survivor'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçen haftanın ardından üst üste ikinci kez sürgün adasına gönderildi.

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Survivor All Star'da ünlüler takımında mücadele eden 31 yaşındaki eski futbolcu, bir kez daha sürgün adasının yolunu tuttu.

Birinci olan takım arkadaşı Nagihan'dan kendisini söylemesini isteyen Sercan Yıldırım, üst üste 3 kere sürgün adasına gidilemeyeceği için böyle bir karar aldığını belirtti.

Konuya ilişkin konuşan Sercan, "Açıkçası bunu ben istedim. Bir yarışmacı 3 kez üst üste sürgün adasına gidemeyeceği için bu hafta girip haftaya gitmemek daha iyiydi" dedi.

Sercan Yıldırım, geçen hafta da takım arkadaşlarının oylarıyla sürgün adasına gönderilen ikinci isim olmuştu.

Sürgün adasına gönderilen 4 isimden en az oyu alan yarışmacı, Survivor'a veda edecek.

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İŞTE SÜRGÜN ADASININ ZORLU KURALLARI

- Sürgün adasında dört yarışmacı beraber kalacak.

- Sürgün adasındaki yarışmacılar, hiçbir şekilde oyunlara giremeyecek.

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- Yarışmacılar hiçbir şekilde diğer yarışmacılarla iletişim kuramayacak.

- Sürgün adasında kalanlar ödüllerden faydalanmayacaklar ancak günlük erzaklarını tüketebilecekler.

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#Survivor#Sercan Yıldırım#Sürgün Adası

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