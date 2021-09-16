Sercan Yıldırım: 'Beni orada dövse bir şey diyemezdim' Fatih Terim, Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın, Survivor ve Bursaspor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
MSB duyurdu: Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandıMSB duyurdu: Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı#Milli Savunma Bakanlığı
ABden dikkat çeken açıklama: Afganistanda olanlar gözümüzü açmalıAB'den dikkat çeken açıklama: Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı#Afganistan
Vanda kapalı kasa kamyonda 158 kaçak göçmen yakalandıVan'da kapalı kasa kamyonda 158 kaçak göçmen yakalandı#Van
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Milyonları ilgilendiriyor... 55 maddelik Ekonomi Paketinin detayları belli olduMilyonları ilgilendiriyor... 55 maddelik Ekonomi Paketi'nin detayları belli oldu#Ekonomi Paketi
Son Dakika: Milli Takımda Stefan Kuntza sürpriz alternatif Almanlar böyle duyurdu...Son Dakika: Milli Takım'da Stefan Kuntz'a sürpriz alternatif! Almanlar böyle duyurdu...#Milli Takım
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Taliban, Birleşmiş Milletler ile görüştüTaliban, Birleşmiş Milletler ile görüştü#Taliban
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
Trabzonsporda Gervinho takımla çalıştı Djaniny düz koşu...Trabzonspor'da Gervinho takımla çalıştı! Djaniny düz koşu...#Trabzonspor
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sercan Yıldırım: 'Beni orada dövse bir şey diyemezdim' Fatih Terim, Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın, Survivor ve Bursaspor...

#Sercan Yıldırım#Bursaspor#Survivor Sercan Yıldırım
Sercan Yıldırım: Beni orada dövse bir şey diyemezdim Fatih Terim, Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın, Survivor ve Bursaspor...
Uğur Yapıcı

Galatasaray ve Bursaspor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım, Spor Arena'ya özel bir röportaj verdi. Geçtiğimiz yıl Survivor yarışmasında da başarılı performans sergileyen Yıldırım, ilginç bir benzetmede bulundu. Sercan Yıldırım, Bursaspor ve Türk futboluyla ilgili de değerlendirmeler yaparken anılarını da anlattı.

Haberin Devamı

Eski futbolcu ve Survivor Sercan Yıldırım, Spor Arena'nın konuğu oldu. Futboldaki yeni hedefleri ve unutamadığı anılarını anlatan Yıldırım, Survivor All Star kadrosunda olacağını açıkladı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a hayran olduğunu söyleyen eski milli futbolcu, Fatih Terim'e sakat olduğunu bile söyleyemediğini itiraf ederken, Survivor'u ise dünyaca ünlü La Casa De Papel dizisine benzetti.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Spor Arena Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sercan Yıldırım#Bursaspor#Survivor Sercan Yıldırım