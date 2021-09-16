Sercan Yıldırım: 'Beni orada dövse bir şey diyemezdim' Fatih Terim, Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın, Survivor ve Bursaspor...

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Eski futbolcu ve Survivor Sercan Yıldırım, Spor Arena'nın konuğu oldu. Futboldaki yeni hedefleri ve unutamadığı anılarını anlatan Yıldırım, Survivor All Star kadrosunda olacağını açıkladı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a hayran olduğunu söyleyen eski milli futbolcu, Fatih Terim'e sakat olduğunu bile söyleyemediğini itiraf ederken, Survivor'u ise dünyaca ünlü La Casa De Papel dizisine benzetti.

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