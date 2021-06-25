Survivor'da İsmail Balaban-Poyraz finalinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi!
Ülkemizi İtalya'da temsil eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Survivor 2021 finalinde yer aldı.
Survivor'da İsmail Balaban ile Poyraz arasında şampiyonluk heyecanı yaşanırken Galataport'ta düzenlenen final gecesinde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.
Sona gelinen Survivor'da rakiplerini geride bırakan iki isim İsmail ve Poyraz şampiyonluk oylamasına kalırken Galataport'taki final töreninde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sürprizi yaşandı.
Final töreninin ilerleyen saatlarinde finalin düzenlendiği Galataport'a gelen Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı tarafından takdim edildi.
Ilıcalı, milli futbolcuyu "Hakan Çalhanoğlu da aramızda" diyerek takdim ederken Çalhanoğlu da ayağa kalkarak seyircileri selamladı.
SERİE A ŞAMPİYONU INTER’E TRANSFER OLDU
Kariyerini 2017'den bu yana İtalya'nın Milan takımında sürdüren Çalhanoğlu, sözleşmesinin bitmesinin ardından son şampiyon Inter'e transfer olmuştu.
Inter'le 2024 yılına kadar mukavele imzalayan Çalhanoğlu'nun yıllık 5 milyon avro ücret alacağı iddia edildi.
2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Çalhanoğlu bu sezon sonunda serbest kalmıştı.
Milli futbolcu kariyerinde Karlsruher SC, Hamburg ve Bayern Leverkusen ve Milan'da forma giydi.
27 yaşındaki futbolcu, Milan'da 172 resmi karşılaşmaya çıktı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.