İsmail Balaban, Survivor şampiyonluğunu Antalyaspor atkısıyla kutladı
Yağlı güreşte büyük başarılara imza atarak Kırkpınar'da 2 kez başpehlivanlık kazanan İsmail Balaban, Survivor 2021'de de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Yağlı güreşte "Sarı Fırtına" olarak bilinen ve Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda yer alan İsmail Balaban, zorlu yarışmada ipi önde göğüslemeyi başardı.
Gönüllüler takımından Poyraz'la son ikiye kalan ünlü güreşçi, oylamada birinci gelerek zorlu yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.
Acun Ilıcalı'nın şampiyonu anons etmesiyle büyük sevinç yaşayan Balaban, gözyaşlarına hakim olamazken memleketini unutmadı.
Antalyalı olan ve yağlı güreşlerde Antalya adına güreşen İsmail Balaban, şampiyonun açıklanmasının ardından sevenleriyle mutluluğunu yaşarken Antalyaspor'un atkısını açarak zaferini memleketine armağan etti.
Antalya'yı yağlı güreşlerde defalarca temsil eden Balaban, sevincini Süper Lig ekibi Antalyaspor'un atkısını açarak yaşarken Survivor öncesi son röportajını da Spor Arena'ya vermişti.
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