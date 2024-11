Süper Lig'in eski yıldızından Okan Buruk ve kupa iddiası: Fenerbahçe'yi unutamıyorum | Beşiktaş iki isme dikkat etsin | Bu sezonun şampiyonu...

Haberin Devamı

2015 yılında Granada’dan Gaziantepspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Daniel Larsson, burada çıktığı 52 maçta takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2017 yılında kariyerinin en parlak sezonlarından birini yaşayacağı Akhisar Belediyespor’un yolunu tutan Larsson, Ege ekibinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. İsveçli eski yıldız, Süper Lig’deki futbol atmosferi başta olmak üzere unutamadığı Fenerbahçe maçı, en etkilendiği taraftar atmosferi, teknik direktör Okan Buruk ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Larsson, eski takımı Malmö’nün yarın Beşiktaş ile oynayacağı kritik mücadeleyi de değerlendirdi.

İSVEÇLİ ESKİ YILDIZ DANİEL LARSSON’UN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“SÜPER LİG, ÇOK HEYECAN VERİCİ VE EĞLENCELİ BİR LİGDİ”

Haberin Devamı

Kariyerimde Türkiye’de oynadığım dönem keyifli yıllar geçirdim. Süper Lig’de oynuyorsanız eğer taktiksel olarak anlamanız ve uygulamanız gereken sistemler de var ama çok çalışmak daha önemlidir. Süper Lig’de mücadeleye dayalı bir oyun oynanıyor ve ayrıca sahada çok koşmanız gerekiyor. Süper Lig, taraftarlar için de çok heyecan verici ve eğlenceli bir lig. Benim için Türkiye’de büyük takımlara karşı oynamak çok büyük bir zevkti. Büyük takımlara karşı oynamak her zaman zordu ama onları yenmek için her zaman bir şansımız vardı. Orada oynarken belki kariyerimin zirve noktalarında değildim ama umarım genç oyunculara örnek olmuşumdur. Umarım onların gelişmesine ve Türk futboluna katkıda bulunabilmişimdir. Her zaman genç oyunculara odaklanmayı tercih ederim. Çünkü genç futbolcularla ilgilenmek futbolu geliştiren bir yoldur.

“BEŞİKTAŞ’IN STADYUMU SANTIAGO BERNABEU’DAN SONRA EN İYİSİYDİ”

4 büyük kulüpler taraftar sayısı bakımından da her zaman en üst düzeydeydi. Daha önce oynadığım takımların bu kadar çok taraftarı yoktu. Bu takımların stadyum ve taraftar atmosferi çok iyiydi. Türkiye’de her insanın gönül verdiği mutlaka bir takım vardı. Oynadığım deplasman maçlarında en iyi atmosfere sahip olan takım Beşiktaş’tı. Beşiktaş deplasmanı gerçekten bambaşka bir seviyedeydi. Daha önce Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynamıştım. Beşiktaş’ın stadyumu Santiago Bernabéu’dan sonra gördüğüm en iyi atmosfere sahip olan stadyumdu.

Haberin Devamı

“OKAN BURUK’UN İLETİŞİM BECERİSİ ÇOK İYİ DURUMDAYDI, BİZE ÖZGÜVEN AŞILADI”

Teknik direktör Okan Buruk, bence şu an çok fazla deneyim kazandı. Akhisar Belediyespor zamanımızda Okan Hoca’nın oyuncularıyla olan iletişim becerileri çok iyi durumdaydı. İngilizce konuşması da bizim için ayrı bir artıydı çünkü takımda çok sayıda İngilizce konuşan oyuncu vardı. Bu da oyuncularıyla anlaşması açısından çok iyi bir durumdu. Akhisar Belediyespor’da gerçekten zor zamanlar geçirdik. Okan Hoca, böyle dönemlerde sahaya çıkıp oynadığımız futboldan keyif almamız gerektiğini söylerdi. Taktiksel olarak da bizi iyi yönlendiriyordu. Bize her zaman destek veriyordu ve özgüven aşılıyordu. O, bize futbol oynama zevki kazandırdı. Bizim ne kadar iyi bir oyuncu grubu olduğumuzu açığa çıkardı. Onun yönetimi altında üst üste galibiyet zaferi elde ettiğimiz dönemler olmuştu. Okan Buruk, Akhisar’a geldiği dönem kariyerimdeki en iyi zamanlarımdan birini yaşadığımı söyleyebilirim. Takım olarak üst sıralara tırmandığımız dönemler olmuştu.

Haberin Devamı

“OKAN HOCA, BİR GÜN AVRUPA’DA DA KUPA KAZANMAK İÇİN ŞANS YAKALAYACAKTIR”

Şampiyonluk kazanmak bir teknik direktör için her zaman önemli ve güçlü bir adımdır. Okan Hoca, ileride Avrupa’da da kupa kazanmak için çok iyi çalışıyor ve efor sarf ediyor. Birkaç yıl daha Galatasaray’da bu şekilde devam ederse bir gün Avrupa’da da kupa kazanmak için bir şans elde edebilir. Okan Hoca’nın Galatasaray ile ligi kazanmak için sürekli hedefe odaklanması lazım. Galatasaray, Okan Hoca ile Süper Lig’deki süper güç olmak için gereken her şeye zaten sahip. Bundan dolayı kendileri için bir sonraki adım Şampiyonlar Ligi’nde daha rekabetçi olmak olacaktır. Bu arada Galatasaray, bu sene de Süper Lig’i kesinlikle kazanacaktır. Şampiyonluğun en büyük favorisi konumundalar. Türk futbolunu hala çok yakından takip ediyorum. Fenerbahçe, onlar için zorlu bir rakip olsa da şampiyonluğu kazanacak kaliteye sahipler. Galatasaray, arka arkaya 3. şampiyonluğa da imza atacaktır.

Haberin Devamı

“FENERBAHÇE’Yİ DEPLASMANDA YENDİĞİMİZ MAÇ MÜKEMMEL BİR ANIYDI”

2018 yılında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yendiğimiz maçı hala izliyorum. Benim için mükemmel bir anıydı. Onlara karşı gol atmak çok güzel bir duyguydu. O maçta üzerimizde çok fazla baskı vardı ama rahat bir futbol oynamıştık. O dönem sezon başında evimizde Fenerbahçe’yi yenmiştik ve onları deplasmanda da yenebileceğimizi biliyorduk. Bizim için panik yapacak bir durum yoktu ve ‘hadi bir kez daha yenelim’ mantığıyla sahaya çıktık. Kalitemize güvendik. Oyundan zevk aldık ve sürekli kontra atak pozisyonu yarattık. Kontra atak konusunda iyi seviyedeydik. Türkiye’de büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığınızda ekstra bir motive oluyorsunuz. Çünkü taraftarlar, içinde sinirin de bulunduğu yüksek bir atmosfer yaratıyor. 3. golü attığımda Fenerbahçe daha da panik olmuştu. Çünkü onlar her zaman kazanacaklarını düşünüyordu. Bizim için harika bir galibiyetti ve çok iyi bir sene yaşamıştık. O sezon Fenerbahçe ile oynadığımız 3 maçı da (2 lig, 1 Türkiye Kupası final maçı) kazanmıştık. Akhisar Belediyespor için tarihi bir başarıydı.

Haberin Devamı

“MALMÖ’YÜ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR AMA GÜNÜNDE OLURSA BEŞİKTAŞ’I YENEBİLİR”

Malmö, geçen sene İsveç Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı. İsveç Ligi’nde diğer takımlarla karşılaştırdığımızda tamamen bambaşka bir seviyedeler. Daha önce İsveç Ligi’nde görülmemiş kalitede olan bir kadroya sahipler. Liglerinde en üst seviyedeler ama Avrupa Ligi’nde biraz zor zamanlar yaşıyorlar. Avrupa’daki maçlarda özellikle hız konusunda yeterli olmadıklarını düşünüyorum. Bu zaaf bence Beşiktaş maçında onlar için bir sorun teşkil edecek. Beşiktaş, Malmö’ye baskı uygulayacak. Bence Malmö’yü çok zor bir maç bekliyor ama yine de iyi bir takıma sahibiz. Malmö, ayrıca gününde olduğunda Beşiktaş’ı yenebilecek bir takım. Tahminde bulunmak gerekirse Beşiktaş’ı galibiyete yakın olan taraf olarak görüyorum fakat Malmö iyi bir mücadele ortaya koyacaktır.

“BEŞİKTAŞ, HUGO BOLIN VE TAHA ALİ’YE KARŞI DİKKATLİ OLMALI”

Malmö’nün güçlü orta sahaları var. Özellikle defansif orta saha oyuncuları iyi seviyede. Malmö’nün en büyük tehdidi Hugo Bolin olacak. İsveçli oyuncu, bu sezon ligde 10 gole imza attı ve çok iyi bir sezon geçiriyor. Bence Malmö’nün en iyi oyuncusu o. Hugo Bolin, İsveç'in en iyi yeteneklerinden biri ve Malmö için hayati bir oyuncu. Ayrıca bir diğer etkili oyuncu olarak kanat bölgesinde forma giyen Taha Ali var. Taha Ali, izlediğinizde keyif veren bir futbolcu. Taraftarlar, onun bire birdeki etkili oyununu çok seviyor. O, ayrıca hızlı bir oyuncu.

“BEŞİKTAŞ’IN SEMİH KILIÇSOY GİBİ ÇOK İLGİNÇ BİR FUTBOLCUSU VAR”

Beşiktaş, geçen hafta Kasımpaşa maçını kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Beşiktaş’ın en büyük tehdidi Gedson Fernandes olacak. Gedson, harika bir futbolcu. Doğrusunu söylemek gerekirse Gedson’un hala Türkiye’de oynaması beni çok şaşırtıyor. Gedson, kalitesine baktığımız zaman Avrupa’daki diğer büyük liglerde oynaması gereken bir futbolcu. Ayrıca takımda Semih Kılıçsoy gibi çok ilginç bir oyuncu da var. Bence Semih’in önünde çok iyi bir gelecek var; bundan eminim. Semih’in enteresan özellikleri bulunuyor. Bir diğer etkili oyuncu olan Ciro Immobile’nin ise kariyerini konuşmamıza gerek yok. Immobile, hala çok mücadeleci bir oyuncu. Bence bu 3 oyuncu, maçta en tehlikeli isimler olacak.

“BEŞİKTAŞ FAVORİ TAKIM AMA KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK”

Beşiktaş, sahasında oynadığı takımları baskı altına aldığında gol yeme olasılığı çok düşük oluyor. Çünkü sürekli üzerinize gelmeye çalışıyorlar. O yüzden Malmö, topa sahip olarak oyunun tansiyonunu düşürmeli. Ayrıca kontra ataklar organize etmeli ve oyunu rahatlatmaya çalışmalılar. Yine de Beşiktaş’ın daha favori olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş için de kolay olmayacak. Malmö, akıllı bir takım ve çok akıllı bir teknik direktörleri var. Malmö’nün taktiksel anlayışı Beşiktaş’ın işini zorlaştıracaktır.