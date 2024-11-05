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Wanda Nara ve L-Gante'den Icardi'yi çıldırtan görüntüler!

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#L-Gante
Wanda Nara ve L-Ganteden Icardiyi çıldırtan görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 10:25

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de rapçi L-Gante ile birlikte görüntü vermeye devam ediyor. Cadılar Bayramı partisinde L-Gante ile sarmaş dolaş görüntülenen Wanda Nara, dün bütün günü ünlü rapçiyle geçirdi. Gece açtıkları canlı yayında ise L-Gante, Wanda Nara'yı dudağından defalarca öptü.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı partisinde eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından Wanda'yı takipten çıkmıştı.

Arjantin'de olan Wanda Nara, önceki günü L-Gante ile birlikte geçirdi, gün boyunca ünlü rapçiyle fotoğraf paylaştı. L-Gante de Wanda Nara ile paylaşımlar yaptı.

Akşam saatlerinde Instagram'dan L-Gante ile birlikte canlı yayın açan Wanda Nara'yı ünlü rapçinin defalarca öpmesi de sosyal medyada çok konuşuldu.

Wanda Nara ve L-Ganteden Icardiyi çıldırtan görüntüler

BOŞANMA KARARI SONRASI BARIŞMIŞLARDI

Ünlü çift yaz aylarında boşanma kararı almış, Wanda Nara da bu kararı doğrulamıştı. Daha sonra yaşanan gelişmeler sonrası Icardi ve Nara çifti barışmıştı.

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Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Arjantin'de kalırken Icardi, hayatına İstanbul'da devam ediyordu.

Wanda Nara ve L-Ganteden Icardiyi çıldırtan görüntüler

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#L-Gante

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