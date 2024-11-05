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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın olaylarını değerlendirdi.

1- Haftanın maçı yüksek tansiyon ve heyecanla geçti, kazanan F.Bahçe oldu. Galibiyetin 3 kez el değiştirdiği derbiyi nasıl buldunuz?

Uğur MELEKE: TERLERiNi SON DAMLAYA KADAR AKITTILAR

108 dakika brüt süresi olan müsabakada topun sadece 40 dakika oyunda kalması üzücü tabii. Özellikle VAR incelemelerinin çok uzun sürmesi 2. devrenin çok kesik kesik oynanmasına neden oldu. Oysaki ilk devre daha akışkandı, 45 dakikada toplam 19 şut, 15 korner izlemiştik. Kaleciler de 6 kurtarış yapmışlardı. Yine de makro planda futbol yoğun, iyi bir müsabaka izledik. Her 2 takım futbolcuları da oyuna odaklılardı, iyi niyetlilerdi, terlerinin son damlalarına kadar bıraktılar sahaya.

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Güntekin ONAY: FUTBOLDAN KEYiF ALDIK

Sezonun heyecan katsayısı en yüksek maçıydı. 108 dakikada top oyunda 40 dakika kalmasına rağmen 5 gol, birçok aksiyon izledik. Bunda iki takım futbolcularının da kazanma arzusu ve iyi niyeti etkendi. Sezonun en iyi Trabzon’u vardı sahada. Ancak oyuncu değişiklikleri Trabzon’u geriye götürürken F.Bahçe’yi yukarıya taşıdı. Hakemlerin kötü yönetimine rağmen futboldan keyif aldığımızı vurgulamak ve 2 takımın da hakkını vermek gerekiyor.

Mehmet ARSLAN: HEYECANA DOYDUĞUM BiR MAÇ OLDU

Heyecana doydum. İki takımın mücadelesi de olağanüstüydü. F.Bahçe kaliteli ve derin kadrosunun verimini aldı. Trabzon ise bu derinliğe ve kaliteye sahip olamamanın faturasını ödedi. Buna rağmen bu sezon izlediğim en iyi Trabzon sahadaydı. F.Bahçe açısından kırılma maçı diyebilirim. Son saniyeye kadar maça asılmaları, ihtiyaçları olan 2 gole ulaşmaları özgüvenleri açısından onları motive edecektir. Bundan sonra çok daha başka bir F.Bahçe izleyebiliriz.

Fırat AYDINUS: TANSiYON YÜKSEKTi AMA...

108 dakikalık futbol müsabakasında topun oyunda 40 dakika kaldığı bir karşılaşmada yüksek tansiyon ve heyecan faktörü tamamen hakem kararları üzerinden var oluyorsa futbol adına üzücü. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında atmosfer ve tansiyon olarak yüksek ama keyif ile seyredilemeyen bir derbiydi.

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2- F.Bahçe liderle farkı 5’e düşürdü. Mourinho’nun 11’i, hamleleri ve Güneş’in 88’e dek değişiklik yapmaması için ne dersiniz?

Mehmet ARSLAN: SEViNÇTEN KENDiNi KAYBEDEN ADANMIŞ BiR MOURiNHO VARDI

‘Mourinho, ligi ciddiye almıyor’ diyerek kıyafetini bile eleştirenler, son saniyede gelen golle birlikte sevincini gördüler mi? Ben en son Şampiyonlar Ligi finallerinde gördüm böyle coşkulu bir sevinci. Adanmışlık ve sevinçten kendini kaybetme gördüm Mourinho’da. Bu hoca mı ciddiye almıyor ligi? Güldürmeyin beni. Sadece maçı değil, çok şey kazandı bu maçta Fenerbahçe. Mourinho’nun tüm hamleleri kazanmaya yönelikti. Şenol Güneş ise kısıtlı kadronun sıkıntısını yaşadı. Kulübe yoksulluğu yaşadı. Hamleleri skoru değiştirme değil koruma kaygısı taşıyordu.

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Uğur MELEKE: iLK 65-70 DAKiKA GÜNEŞ’iN iSTEDiĞi GiBiYDi SONRA FARKI KULÜBELER YARATTI

Maçı iki perdede değerlendirmek lazım. İlk 65-70 dakika daha çok Şenol Güneş’in istediği gibi gelişti, sezonun belki de Trabzon adına en iştahlı, en mücadeleci bir saatini seyrettik. 70’ten sonraysa farkı kulübeler yarattı. Şenol Güneş bu kadar yüksek eforlu bir maçta 88 dakika oyuncu değiştirmedi (ya da kulübesi zayıf olduğu için değiştiremedi). Jose Mourinho’nun ise oyuna soktuğu her futbolcu tesir etti, Edin Dzeko, Filip Kostic ve İrfan Can Kahveci’nin zaten gollerde direkt katkıları var. Yani neticeyi kulübeler belirledi aslında özetle.

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Güntekin ONAY: İRFAN CAN VARKEN MOURiNHO’NUN SZYMANSKi’DEKi ISRARI ABARTILI

Mourinho’nun Szymanski’de abartılı bir şekilde ısrarcı davrandığını düşünüyorum. İrfan Can Kahveci çok daha etkili, asist, şut ve duran top özelliği yüksek bir oyuncu. Oosterwolde’nin yokluğunda Mert Müldür yerine Kostic de düşünülebilirdi. Ayrıca Dzeko çok klas bir oyuncu. Çevresindekileri de oynatan bir santrfor. Ama zaman zaman 38 yaşında olduğu için dinlendirilmesi gerekiyor. En Nesyri fiziksel olarak gelişti ve Trabzon maçında çok güçlüydü. Şenol Güneş’e gelince ne yazık ki kulübesi güçlü değil. Durum böyle olunca da maç sırasında gereken hamleleri yapamadı.

Fırat AYDINUS: FARKIN 5’E iNMESi ŞAMPiYONLUK YARIŞINDA UMUTLARI TAZELETTi

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Galatasaray’ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan alacağı bir mağlubiyet bu yarışta Jose Mourinho ve yönetim adına ağır bir darbe olurdu. Son saniyelerde gelen gol ve puan farkının 8’den 5’e inmesi taraftar adına şampiyonluk yarışında bir nevi umudun tazelenmesi oldu diyebiliriz. Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş ise elindeki kadro yeterliliği ve derinliği ile ilgili sorunları sadece bu maç için değil, Trabzonspor’un başına geldiğinden beri yaşadı aslında.

3- Kasımpaşa’ya 3-1 yenilen Beşiktaş’taki düşüşün sebebi sizce ne? Van Bronckhorst’un tercihlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Güntekin ONAY: RAFA HER MAÇ DAYAK YiYOR HiÇBiR BEŞiKTAŞLI OYUNCU TEPKi VERMiYOR

Van Bronckhorst artık Rafa Silva’yı kanatlarda kullanmaktan vazgeçmeli. Mustafa Hekimoğlu’nu da skoru garantiledikten sonra kullanmayı öğrenmeli. Ayrıca El Musrati olmayınca Beşiktaş topu hızlandıramıyor. Beşiktaş kaybedebilir, kötü de oynayabilir ancak cumartesi hem tribünlerde hem sahada tuhaf ve anlamsız bir durgunluk vardı. İsteksiz gözüken, yavaş bir Beşiktaş skora reaksiyon gösteremeyen bir oyuncu grubu herkesi şaşırttı. Beşiktaş’ın Josef de Souza, Tosic gibi yenilgiyi kabullenmeyecek karakterde oyuncuları olmadığını görüyoruz. Rafa rakiplerden her maç dayak yiyor takımda hiçbir oyuncu bu duruma tepki vermiyor.

Uğur MELEKE: KASIMPAŞA YENiLGiSi SÜRPRiZ DEĞiLDi VAN BRONCKHORST MAALESEF FORMSUZ

Beşiktaş’ın bir süredir oyununda gerileme vardı ve Kasımpaşa maçındaki sonuç doğrusu sürpriz olmadı benim için. Giovanni Van Bronckhorst’un takımın kalbi Rafa Silva’nın yerini sürekli kurcalaması, Semih Kılıçsoy’u ısrarla santrfor alternatifi olarak düşünmemesi, Joao Mario’ya yer bulmak için takımın ayarlarını bozması zaten bayağıdır konuştuğumuz problemlerdi. Kasımpaşa önünde de ikinci yarıda Semih’i santrfora kaydırmak yerine 17’lik Mustafa’nın sırtına yüklediği yük gereksiz. Van Bronckhorst maalesef çok formsuz.

Fırat AYDINUS: BEŞiKTAŞ’IN PERFORMANSINDAKi FARKI YARATANGABRiELPAULiSTA’NIN YOKLUĞU

Evet Kasımpaşa karşısındaki oyun kötüydü ama Beşiktaş sezon başından beri ilk defa bir maçta mücadele, çaba, reaksiyon gösterme konusunda yetersiz kaldı. Her ne kadar Rafa Silva siyah beyazlılar için ön planda tutulan bir oyuncu olarak kabul edilse de bence Beşiktaş’ın kilit oyuncusu kesinlikle Gabriel Paulista. Olduğu ve olmadığı maçlarda, özellikle defans başta olmak üzere takımın performansındaki fark bunun net göstergesi.

Mehmet ARSLAN: KASIM AYINDA PROTESTO EDiLEREK BiR TAKIMIN ELi AYAĞI BAĞLANAMAZ

Beşiktaşlılar... Başkan Hasan Arat ve takıma sahip çıkmalılar. Ben yakından tanığım başkan ve yönetimin özverisine. Masuaku golün o muhteşem pasını verdiğinde iyi adam. Bir hata yaptığında da ‘tu kaka’ edilecek bir oyuncu değil. Evet iyi oynamadı Beşiktaş. Ama daha kasım ayında oyuncu protesto edilerek bir takımın eli ayağı bağlanamaz. Sezon başı muhteşemdi bu takım. Rafa Silva’yı kanada almak futbol aklını eksiltti takımın. Eminim bu hatadan döneceklerdir. Daha 23 hafta var. Devre arası takviyeleri ile daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğiz. Eminim.

4- Beşiktaş-Malmö, G.Saray-Tottenham, AZ Alkmaar-Fenerbahçe ve Kopenhag-Başakşehir maçları için öngörünüz nedir?

Uğur MELEKE: BEŞiKTAŞ-F.BAHÇE GEREKENi YAPAR G.SARAY’DAN BEKLENTiM YÜKSEK

Bu sezon Avrupa Ligi’nin ilk 36’lı formatında üç İstanbul büyüğünün birden yer alması bence heyecan verici. Galatasaray’la Fenerbahçe şu anda namağluplar. Beşiktaş da Lyon galibiyetiyle birlikte oyuna dahil oldu. Ben Beşiktaş’ın iç sahada Malmö önünde gerekeni yapacağına inanıyorum. Mourinho, Alkmaar önünde Dzeko, İrfan, İsmail’i başlatacaktır ve Enschede deplasmanından daha iyisini yapacaklarını ümit ediyorum. Tottenham Avrupa’da rotasyon yapacak. Werner-Richarlison gibi oyuncular başlayacaktır ve Galatasaray’dan da iç sahada beklentim yüksek.

Mehmet ARSLAN: F.BAHÇE FiNAL GiBi G.SARAY ZOR BiR MAÇA ÇIKACAK BEŞiKTAŞ iSE MALMÖ’YÜ GEÇER

Beşiktaş’ın hala şansı var. Son galibiyet umutları artırdı. İlk 16 için bu maç önemli ve Malmö’yü geçeceklerini düşünüyorum. Galatasaray en zor maçına çıkacak. Bu hafta Aston Villa’ya 4 gol atan Tottenham’ı yenerse ilk 8’i zorlayıp doğrudan çıkma şansı en yüksek takımımız olur. Fenerbahçe yine final gibi bir maça çıkacak. AZ Alkmaar güçlü bir Hollanda takımı. 3 puanla dönerler ve ilk 8’e yükselirler diye düşünüyorum. Başakşehir ise bir düşüş içinde. Konya’ya da kaybettiler. Açıkçası çok umutlu değilim.

Güntekin ONAY: F.BAHÇE AVANTAJLI, MALMÖ BEŞiKTAŞ’IN GERiSiNDE, TOTTENHAM’IN EKSiĞi ÇOK

Yoğun maç takviminde bu maçları yüksek tempo ile oynamak için geniş kadrolara ihtiyacınız var. Özellikle Fenerbahçe bu açıdan avantajlı. AZ Alkmaar kendi ligine harika bir giriş yaptı ama son 5 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi ve büyük bir krizde. Malmö kadro kalitesi bakımından Beşiktaş’ın gerisinde. G.Saray’ın rakibi Tottenham da tabii ki güçlü bir rakip ama 2 maç üst üste aynı ritmi tutturamıyor ve istikrarsızlar. Eksikleri çok fazla. Ama yine de kaliteli ve hızlı oynayan bir takım. Başakşehir ise son haftalarda hem ligde hem de Avrupa’da çok büyük bir düşüşte. Kopenhag deplasmanında işleri çok zor.

Fırat AYDINUS: TAKIMLARA CANI GÖNÜLDEN BAŞARILAR iNŞALLAH AVRUPA’DA 4’TE 4 YAPARIZ

Avrupa kupalarında sahaya çıkacak olan Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye, Galatasaray’a ve Başakşehir’e canı gönülden başarılar. İnşallah 4’te 4 yaparız. Süper Lig atmosferinden ivedilikle sıyrılıp Avrupa kupalarına odaklanmak gerekiyor. Baktığımızda oyun anlamında bazı takımlarımız için bu hiç kolay olmayacak. Arzumuz 4 galibiyetten yana olsa da, gerçekçi bakarsak bu 4 maçın sadece ikisinde temsilcilerimiz galibiyete yakın gibi gözüküyor.

Murat Fevzi TANIRLI: 11. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Geri dönenlerin haftası

· Kasımpaşa (1-0, 1-3)

· G.Antep ve Sivas(0-1, 2-1)

· Rekora rekor katmaya devam

· Teknik direktör değişimleri

· Recep Uçar, Volkan Demirel

· Beşiktaş xG 1.61 (1 gol)

· Trabzonspor xG 2.16 (2 gol)

· F.Bahçe xG 2.23 (3 gol)

· Bugünleri de gördük

· Geçen sezon FB-GS 45 faul 45 dk topla oynama

· Trabzon-FB: 25 faul-40 dk topla oynama

· VAR çıtası kırıldı

· Trabzonspor-Fenerbahçe: 3 pozisyon

· Eyüpspor-Hatayspor: Rüzgarın faulü

· Trabzonspor-Fenerbahçe: 9 sarı

· Eyüpspor-Hatayspor: 8 sarı, 1 kırmızı

· Kayserispor-Adana Demirspor: 8 sarı