Süper Lig'i sarsan muhteşem ikililer!

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Spor Toto Süper Lig’de yollarına devam eden 17 takımın başarı grafiklerinde, forvet hattında görev yapan futbolcuların performansları büyük rol oynuyor.

69 GOLÜN 55'İ BORINI-DIAGNE'DEN

69 golle Süper Lig’in en çok gol atan 4. takımı olan Vavacars Karagümrük’te gollerin yüzde 79.7’sinde Fabio Borini ile Mbaye Diagne’nin imzaları bulunuyor. İtalyan futbolcu 20 gol, 9 asistle 29 gole direkt katkıda bulunurken, Senegalli forvet 20 gol, 6 asist (toplam 55) üretti.

VALENCIA-BATSHUAYI'DEN 46 GOL

Borini-Diagne’nin ardından ligin en skorer forvet ikilisi Fenerbahçe’de yer alıyor. Valencia (28 gol, 5 asist) ve Batshuayi (12 gol, 1 asist) toplam 46 gole imzaları atarken, bu ikilinin toplam 82 gol atan Fenerbahçe’nin gollerindeki payı yüzde 57.5 oldu.

ICARDI-KEREM 42 GOL ÜRETTİ

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Galatasaray'ın liderliğinde büyük payı olan Mauro İcardi (19 gol, 7 asist) ve Kerem Aktürkoğlu (9 gol, 7 asist) toplam 42 gole katkı yapmayı başardı. 73 kez fileleri sarsan Galatasaray’ın gollerinde İcardi-Kerem’in payı yüzde 57.5’u buluyor.

CENK VE ABOUBAKAR'DAN 30 GOL

İkinci yarıda oynadığı 16 maçta 41 puan kazanarak en başarılı takım olan Beşiktaş’ın bu grafiğinde büyük payı olan Cenk Tosun (14 gol, 3 asist) ve Vincent Aboubakar (12 gol, 1 asist) toplam 30 gole isimlerini yazdırdı. Bu da toplam 70 golün yüzde 42’si anlamına geliyor.