Canlı Anlatım: Ankaragücü-Başakşehir maçı

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Ankaragücü ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Başakşehir 1-0 kazandı.
CANLI ANLATIM
İkinci yarı oynanıyor
Ankaragücü: 1
Başakşehir: 0
Goller: 11' Ali Sowe
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
11. dakikada sağ kanatta Kitsiou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sowe ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
21. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan’ın şutunu kaleci Akkan kornere çeldi.
45+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Güreler'in şutunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali, Djokanovic, Diack, Beridze, Milson, Sowe.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Mahmut, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Junazaj, Serdar, Figueiredo.
MKE ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç saat 20:30'da başladı. Merakla beklenen karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.