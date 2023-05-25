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Canlı Anlatım: Ankaragücü-Başakşehir maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#ZTK#Ankaragücü-Başakşehir
Canlı Anlatım: Ankaragücü-Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 13:46

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı. Turu geçen taraf, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Bu karşılaşmayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Ankaragücü ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Başakşehir 1-0 kazandı.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Ankaragücü: 1

Başakşehir: 0

Goller: 11' Ali Sowe

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatta Kitsiou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sowe ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan’ın şutunu kaleci Akkan kornere çeldi.

45+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Güreler'in şutunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali, Djokanovic, Diack, Beridze, Milson, Sowe.

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Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Mahmut, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Junazaj, Serdar, Figueiredo.

MKE ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç saat 20:30'da başladı. Merakla beklenen karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

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#Ziraat Türkiye Kupası#ZTK#Ankaragücü-Başakşehir

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