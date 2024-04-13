Süper Lig'de yabancı hakeme ilk adım: 5 ülkeden olumlu dönüş yapıldı ancak bir şartla...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarihi bir karar alarak, Trendyol Süper Lig’de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı VAR (Video Yardımcı Hakem) görevlendirileceğini duyurdu. ‘Yabancı hakeme ilk adım’ olarak değerlendirilen bu uygulamanın bazı detayları TFF tarafından kamuoyu ile paylaşıldı... Buna göre, Süper Lig kulüplerinin bir süredir yoğunlaşan ‘maçlarımızı yabancı hakemler yönetsin’ isteğini dikkate alan TFF, Avrupa’nın üst düzey liglerinden İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’in yetkililileri ile temasa geçilerek, VAR hakemi talebinde bulunuldu.

TFF’NİN TALEBİNİ BİR ŞARTLA KABUL ETTİLER

Beş ülkenin hepsi olumlu yanıt verdi ancak hepsi ortak bir şart koydu: “Size her hafta hakem gönderemeyiz, kendi ülkemizdeki maçların müsaitlik durumuna verebiliriz.” Bu ülkeler önce kendi liglerindeki maç programına ve VAR hakemi ihtiyaç durumlarına bakacaklar, ondan sonra eğer uygun olursa Türkiye’ye hakem gönderecekler. Dolayısıyla Süper Lig’de görev yapacak yabancı VAR sayısı 2 ila 5 arasında değişebilecek. Ancak şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe’nin maçlarına mutlak surette bir yabancı VAR hakemi atanacak.

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MAÇ GÜNÜ İSTANBUL’A GELİP GİDECEKLER

Şimdi gelelim, “Süper Lig’de görev yapacak yabancı VAR’lar kimler olacak? İsimleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna... TFF, bu konuda spekülasyon yaşanmasını önlemek adına, yabancı VAR’ları karşılaşmalardan 3-4 saat önce açıklayacak. Bu hakemler maç günü İstanbul’a gelerek doğruca Riva’ya gidecek ve görevlerini yerine getirdikten sonra kentten ayrılacak. Yabancı VAR’ların görev yapacağı maçlarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle VAR’ın yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

FIRAT AYDINUS: YABANCI VAR OLUYORSA HAKEM NEDEN OLMUYOR?

TFF mavi boncuk dağıtmaktan bıkmadı. Önce VAR kadrosu oluşturuldu sonra sahadaki hakemler kadroya eklendi şimdi de yabancı VAR kararı alındı. Yine plansız, programsız yine ‘ben yaptım oldu’ tarzında bir hamle.

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Ülkemizde yabancı hayranlığı bitmiyor. Bizim teknik adamlara, hakemlere gösterilmeyen tolerans yabancılara gösteriliyor. Kulüplere yaranmak için hemen icraate geçildi. Türk hakemliğinin gelişimine en ufak katkısı olmayacak bir süreç. Ayrıca tercüme sırasında herkesin muzdarip olduğu zaman kaybı süreleri daha da artacak. Zaten 2 sezondur alınan kararlarla günah keçisi ilan ettiğiniz hakemlerin bu ve benzer adımlarla alt seviyedeki özgüvenini iyice yerle yeksan ettiniz.

Yeni sezondan itibaren hem sahada hem de VAR’da yabancı hakem tercihi daha sistemli ve sürdürebilir olurdu. Bu kararla seçim sonrası gelecek kurulların da elini kolunu bağlıyorsunuz. Madem yabancı VAR getirebiliyorsun, niye yabancı hakem konusunda girişimde bulunmuyorsun? Yoksa bu konuda ret mi yediniz?

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MURAT FEVZi TANIRLI: CEVAPLANMASI GEREKEN BiRÇOK SORU VAR

· Futbol Federasyonu’nun kararını 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor... Doğru karar:

· Kavganın daha da büyümemesi ve günü kurtarma açısından yangına ucundan köpük sıkıldı. Futbolu yönetemeyenlerin geldiği hazin nokta. Zararın neresinden dönülse fayda. Yanlış karar:

· Haftalardır kavga dövüş artarak giderken neden 32. hafta beklendi?

· G.Saray ve F.Bahçe maçlarının yanına neden sadece A.Gücü-G.Antep eklendi?

· Maçların önem derecesine kim karar veriyor? Kasımpaşa-Konya, Beşiktaş-Samsun maçları Avrupa ve düşme potası açısından kritik. A.Gücü-G.Antep’in özelliği nedir?

· Hakem istenen 5 ülkenin VAR standardı ne kadar biliniyor? “Neden size Portekizli, bize Alman verildi?” denilmeyecek mi?

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· VAR hakemleri bizde 400 Euro civarı maç başı alıyor, Avrupalılara ne ödenecek?

· Çeviri yapacaklara güvenilecek mi?

· Yabancı VAR’lara konuşmalarının yayınlanacağı söylendi mi?