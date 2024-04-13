×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de yabancı hakeme ilk adım: 5 ülkeden olumlu dönüş yapıldı ancak bir şartla...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Tff#Mhk
Süper Ligde yabancı hakeme ilk adım: 5 ülkeden olumlu dönüş yapıldı ancak bir şartla...
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 07:00

Şampiyon adayları G.Saray ile F.Bahçe’nin tüm maçlarında yabancı var hakemleri olacak. Kulüplerin yoğun talebini dikkate alan TFF; İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’den, Süper Lig’de görevlendirilmek üzere VAR hakemi istedi. Bu ülkeler, kendi liglerindeki müsaitlik durumuna göre Türkiye’ye VAR hakemi gönderebileceklerini bildirdi. Bu doğrultuda Süper Lig’de her hafta görev yapacak yabancı VAR sayısı 2 ila 5 arasında değişecek. TFF, spekülasyonlara yol açmamak adına yabancı VAR hakemlerinin isimlerini maçlardan sadece 3-4 saat önce açıklayacak.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarihi bir karar alarak, Trendyol Süper Lig’de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı VAR (Video Yardımcı Hakem) görevlendirileceğini duyurdu. ‘Yabancı hakeme ilk adım’ olarak değerlendirilen bu uygulamanın bazı detayları TFF tarafından kamuoyu ile paylaşıldı... Buna göre, Süper Lig kulüplerinin bir süredir yoğunlaşan ‘maçlarımızı yabancı hakemler yönetsin’ isteğini dikkate alan TFF, Avrupa’nın üst düzey liglerinden İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’in yetkililileri ile temasa geçilerek, VAR hakemi talebinde bulunuldu.

Gözden KaçmasınEski hakemlerden TFFnin Süper Ligde yabancı Video Yardımcı Hakem uygulamasına eleştiriEski hakemlerden TFF'nin Süper Lig'de yabancı Video Yardımcı Hakem uygulamasına eleştiriHaberi görüntüle

TFF’NİN TALEBİNİ BİR ŞARTLA KABUL ETTİLER

Beş ülkenin hepsi olumlu yanıt verdi ancak hepsi ortak bir şart koydu: “Size her hafta hakem gönderemeyiz, kendi ülkemizdeki maçların müsaitlik durumuna verebiliriz.” Bu ülkeler önce kendi liglerindeki maç programına ve VAR hakemi ihtiyaç durumlarına bakacaklar, ondan sonra eğer uygun olursa Türkiye’ye hakem gönderecekler. Dolayısıyla Süper Lig’de görev yapacak yabancı VAR sayısı 2 ila 5 arasında değişebilecek. Ancak şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe’nin maçlarına mutlak surette bir yabancı VAR hakemi atanacak.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasarayın maçlarına Portekizli hakemlerFenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına Portekizli hakemler!Haberi görüntüle

MAÇ GÜNÜ İSTANBUL’A GELİP GİDECEKLER

Şimdi gelelim, “Süper Lig’de görev yapacak yabancı VAR’lar kimler olacak? İsimleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna... TFF, bu konuda spekülasyon yaşanmasını önlemek adına, yabancı VAR’ları karşılaşmalardan 3-4 saat önce açıklayacak. Bu hakemler maç günü İstanbul’a gelerek doğruca Riva’ya gidecek ve görevlerini yerine getirdikten sonra kentten ayrılacak. Yabancı VAR’ların görev yapacağı maçlarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle VAR’ın yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

FIRAT AYDINUS: YABANCI VAR OLUYORSA HAKEM NEDEN OLMUYOR?

TFF mavi boncuk dağıtmaktan bıkmadı. Önce VAR kadrosu oluşturuldu sonra sahadaki hakemler kadroya eklendi şimdi de yabancı VAR kararı alındı. Yine plansız, programsız yine ‘ben yaptım oldu’ tarzında bir hamle.

Haberin Devamı

Ülkemizde yabancı hayranlığı bitmiyor. Bizim teknik adamlara, hakemlere gösterilmeyen tolerans yabancılara gösteriliyor. Kulüplere yaranmak için hemen icraate geçildi. Türk hakemliğinin gelişimine en ufak katkısı olmayacak bir süreç. Ayrıca tercüme sırasında herkesin muzdarip olduğu zaman kaybı süreleri daha da artacak. Zaten 2 sezondur alınan kararlarla günah keçisi ilan ettiğiniz hakemlerin bu ve benzer adımlarla alt seviyedeki özgüvenini iyice yerle yeksan ettiniz.

Yeni sezondan itibaren hem sahada hem de VAR’da yabancı hakem tercihi daha sistemli ve sürdürebilir olurdu. Bu kararla seçim sonrası gelecek kurulların da elini kolunu bağlıyorsunuz. Madem yabancı VAR getirebiliyorsun, niye yabancı hakem konusunda girişimde bulunmuyorsun? Yoksa bu konuda ret mi yediniz?

Haberin Devamı

MURAT FEVZi TANIRLI: CEVAPLANMASI GEREKEN BiRÇOK SORU VAR

· Futbol Federasyonu’nun kararını 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor... Doğru karar:

· Kavganın daha da büyümemesi ve günü kurtarma açısından yangına ucundan köpük sıkıldı. Futbolu yönetemeyenlerin geldiği hazin nokta. Zararın neresinden dönülse fayda. Yanlış karar:

· Haftalardır kavga dövüş artarak giderken neden 32. hafta beklendi?

· G.Saray ve F.Bahçe maçlarının yanına neden sadece A.Gücü-G.Antep eklendi?

· Maçların önem derecesine kim karar veriyor? Kasımpaşa-Konya, Beşiktaş-Samsun maçları Avrupa ve düşme potası açısından kritik. A.Gücü-G.Antep’in özelliği nedir?

· Hakem istenen 5 ülkenin VAR standardı ne kadar biliniyor? “Neden size Portekizli, bize Alman verildi?” denilmeyecek mi?

Haberin Devamı

· VAR hakemleri bizde 400 Euro civarı maç başı alıyor, Avrupalılara ne ödenecek?

· Çeviri yapacaklara güvenilecek mi?

· Yabancı VAR’lara konuşmalarının yayınlanacağı söylendi mi?

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Tff#Mhk

BAKMADAN GEÇME!