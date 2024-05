Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri: Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın 11'leri netleşti

Haberin Devamı

Kimi zaman gergin ve olaylı geçen, çoğu haftası hakem tartışmalarına sahne olan Trendyol Süper Lig’de 2023-24 sezonunun sonuna nihayet gelindi... Sportif açıdan da büyük heyecanın yaşandığı, birçok unutulmaz maçın oynandığı sezon, geride kalan 37 haftadaki müthiş mücadeleye yakışır şekilde şampiyonluk ve küme düşme düğümlerini çözecek bir finalle noktalanacak. Elbette en çok merak edilen, şampiyonun kim olacağı. Şimdiden kulüp puan rekorlarını kıran iki ezeli rakip, Galatasaray ile Fenerbahçe’den biri bu üstün performansını şampiyonlukla taçlandıracak.

GALATASARAY BÜYÜK AVANTAJA SAHİP

Güne 3 puan farkla lider giren Galatasaray yarışta önemli bir avantaja sahip... Sarı kırmızılı ekip her ne kadar geçen hafta sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe’ye yenilmiş olsa da üç puan önde. Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan’a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe’nin sahasında İstanbulspor’a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak. Öte yandan Fenerbahçe’ye ise 20. şampiyonluk için galibiyetten fazlası gerekiyor.

FENERBAHÇE’YE GALİBİYET YETMİYOR

Sahasında, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen lig sonuncusu İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray’ın deplasmanda, küme düşme korkusu yaşayan Konyaspor’a yenilmesi gerek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda puanlar eşitlenecek ve ikili averajla (1-0, 0-0) Fenerbahçe ligi zirvede bitirecek. Her iki mücadele de 19.00’da başlayacak ve beIN Sports’tan naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE’DE 10 EKSİK BİRDEN

Fenerbahçe’de bugünkü İstanbulspor maçında cezalı futbolcular Batshuayi, Djiku, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan ve Oosterwolde’nin yanı sıra sakatlar İsmail, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz ve Krunic forma giyemeyecek. Konuk ekipte Duhaney cezalı, Deli, Emir Kaan ve Mehmet sakat. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu arada Tahkim Kurulu derbi olayları için ceza alan isimlerden Mert Hakan’ın 5 maçlık cezasını 4’e düşürdü. Oosterwolde’nin 1, İrfan Can Eğribayat’ın 3 maçlık cezaları ise onandı.

G.SARAY KONYA’DA BU KEZ GALİP GELMEK İSTİYOR

Lider Galatasaray’ın MEDAŞ Stadı’nda Tümosan Konyaspor’a konuk olacağı karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Son sekiz deplasman maçını kazanan sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Hakim Ziyech dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray, Süper Lig’de Konyaspor’a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.