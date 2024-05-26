Süper Lig'de şampiyon play-off’a, ikinci ise ön elemeye

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Avrupa kupalarında gelecek sezon ülkemizi temsil edecek 5 ekibimizin katılacağı kupalar belli oldu. Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir’in hangi turdan başlayacakları da kesinleşirken, Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak G.Saray ve F.Bahçe’nin hangi turdan organizasyona gireceği bugünkü maçlardan sonra belli olacak. Şampiyon takım grup aşaması için tek tur oynayacak. Üstelik muhtemelen seri başı olacak. İkinci olacak ekibinse gruplara kalması için üç tur geçmesi gerekecek.

HANGi TAKIM HANGi KUPAYA GiDiYOR

TAKIM ORGANİZASYON TUR İLK MAÇ

Şampiyon Şampiyonlar Ligi Play-Off 20-21 Ağustos

İkinci Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme 23 Temmuz

Beşiktaş Avrupa Ligi Play-Off 22 Ağustos

Trabzonspor Avrupa Ligi 2. Ön Eleme 25 Temmuz

Başakşehir Konferans Ligi 2.Ön Eleme 25 Temmuz