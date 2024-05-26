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Süper Lig'de şampiyon play-off’a, ikinci ise ön elemeye

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#Şampiyonlar Ligi#Süper Lig#Futbol
Süper Ligde şampiyon play-off’a, ikinci ise ön elemeye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

Bugün oynanacak karşılaşmaların sonucu aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde takımlarımızın başlayacağı turları da belirleyecek. Ligi zirvede bitiren takım grup aşaması için tek tur oynayacak. Üstelik muhtemelen seri başı olacak. İkinci olacak ekibinse gruplara kalması için üç tur geçmesi gerekecek.

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Avrupa kupalarında gelecek sezon ülkemizi temsil edecek 5 ekibimizin katılacağı kupalar belli oldu. Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir’in hangi turdan başlayacakları da kesinleşirken, Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak G.Saray ve F.Bahçe’nin hangi turdan organizasyona gireceği bugünkü maçlardan sonra belli olacak. Şampiyon takım grup aşaması için tek tur oynayacak. Üstelik muhtemelen seri başı olacak. İkinci olacak ekibinse gruplara kalması için üç tur geçmesi gerekecek.

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HANGi TAKIM HANGi KUPAYA GiDiYOR

TAKIM ORGANİZASYON TUR İLK MAÇ

Şampiyon Şampiyonlar Ligi Play-Off 20-21 Ağustos
İkinci Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme 23 Temmuz
Beşiktaş Avrupa Ligi Play-Off 22 Ağustos
Trabzonspor Avrupa Ligi 2. Ön Eleme 25 Temmuz
Başakşehir Konferans Ligi 2.Ön Eleme 25 Temmuz

 

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#Şampiyonlar Ligi#Süper Lig#Futbol

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