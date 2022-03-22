Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sadık Çiftpınar...

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Fenerbahçe, Konyaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş, Hatayspor maçındaki "saha olayları" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar ise "hakaret" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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6- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu REHA KEMAL ERGİNER'in 19.03.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BURSASPOR Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-BALIKESİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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8- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN HAYATİ KARACA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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10- ÇORUM FK Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan ÇORUM FK-BODRUMSPOR A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ANKARASPOR Kulübü antrenörü AHMET CİNGÖZ'ün 20.03.2022 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR-ANKARASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- TURGUTLUSPOR Kulübü doktoru OKTAY DURMUŞ'un 20.03.2022 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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13- NİĞDE ANADOLU FK Kulübü futbolcusu EREN AYDIN'ın 20.03.2022 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KALECİK FUTBOL KULÜBÜ Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan KALECİK FUTBOL KULÜBÜ-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KUŞADASISPOR Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- CEYHAN SPOR Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi ve 2021-2022 Sezonu TFF 3.Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KARŞIYAKA Kulübü futbolcusu ERTUĞRUL SANCAKTUTAN'ın 20.03.2022 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.