Son dakika: Yeni Malatyaspor'da tribünle tartışıp kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar'dan açıklama! 'Pascal Nouma ile karşılaştırılmak...'

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta Yeni Malatyasporlu taraftarlar ile takım kaptanı Sadık Çiftpınar arasında gerginlik yaşanmıştı.

71 ve 74. dakikalarda yenilen gollerin ardından 2-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor'da taraftarlar stoper Sadık Çiftpınar'ı ayağına her top gelmesinde ıslıkladı. Bir pozisyonda kendisini ıslıklayan taraftarlara el-kol hareketleriyle tepki gösteren Sadık, 77. dakikada tepkilere dayanamayarak oyundan çıkmak için kenara yöneldi.

Sadık'ı takım arkadaşları, Kasımpaşalı futbolcular ve hakem Ali Şansalan maçta kalması yönünde ikna etmeye çalıştı. Kasımpaşalı Ryan Donk, Sadık ile bir süre konuşup rakibini sahada kalması için cesaretlendirdi.

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Bütün bu ikna çabalarına rağmen oyuna devam etmek istemeyen Sadık, kenara değişiklik işareti yaptı ve 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.

MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

Sadık Çiftpınar'ın bu hareketinin damga vurduğu mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin attı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN SONRA 'KADRO DIŞI' AÇIKLAMASI

Yeni Malatyaspor, maçın ardından Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı kalması yönünde karar verildiğini açıkladı.

Malatya ekibinin duyurusunda "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

SADIK ÇİFTPINAR KONUŞTU: HİÇ ANLAMADIĞIM BİR ANDA TEPKİLER BAŞLADI

Sadık Çiftpınar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a yaşanan gerginlik ve sonrasında kulübün aldığı kadro dışı kararıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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2014'te girdim ben bu kulübe ve birçok başarı elde ettim. Şu an içinde bulunduğumuz pozisyondan dolayı çok üzgünüm. Fedakarlık yaparak, sakatlığım olmasına rağmen çıkıp oynadığım zamanlar oldu. İç sahada oynadığımız son Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında sonuna kadar mücadele ettik. Bugünkü maçta da yediğimiz ikinci golden sonra tribünler hiç anlamadığım bir anda tepki göstermeye başladı. Benim asla art niyetli bir davranışım olmaz. Ayların vermiş olduğu psikolojik bir yıkım var. Hepsi bizde etkiler bıraktı.

"O HAREKETTEN SONRA SAHADA YOK OLMAK İSTEDİM"

Tribünde belki yüzlerce kişi bağırıyor. Birisiyle göz göze geldikten sonra o hareketi yaptım. Doğru olmadığını da kabul ediyorum ve herkesten özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. 2. golü yedikten sonra bana ve aileme küfürler edildi. Bende nabız zaten 180. 6-7 yıl emek verdiğiniz bir camianın taraftarlarından bunları duymak ağırıma gitti. Yaptığım hareketin doğru olduğunu savunmuyorum ama durum bu. O hareketi yaptıktan sonra sahadan yok olmak istedim.

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"NOUMA İLE KIYASLANMAK DOĞRU DEĞİL"

Kadro dışı kalmam kulübün kararı ve buna saygı duyuyorum. Sahada kalırsam olay daha da büyüyebilirdi o yüzden çıkmak istedim. Nouma ile kıyaslanmak doğru şeyler değil. Ben bu hareketten dolayı çok üzgünüm ve herkesten tekrar özür diliyorum.

SADIK ÇİFTPINAR'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sadık Çiftpınar, gece Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalardan sonra Pazar öğle saatlerinde de sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi.

İlk kez 2015-15 sezonunda formasını giydiğim Süper Lig'e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım. 7 aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan, koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakarlıklar yapan;

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Sakat olduğu birçok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA'ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmelerini sağlayan ve bu sözlerin dealarca tutulmayıp futbolcular karşısında yalancı duruma düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şansıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir haysitetli insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamama neden oldu.

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Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm futbolseverlerden özür diliyorum.

Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum. Kamuoyuna saygılarımla...