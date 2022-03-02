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Süper Lig'de gözler ikincilik koltuğunda! Hiç bu kadar değerli olmamıştı...

#Süper Lig#Şampiyonlar Ligi#Trabzonspor

Trabzonspor'un uzak ara lider olduğu Süper Lig'de gözler ikincilik yarışında... Karadeniz ekibinin en yakın takipçileri Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Beşiktaş, Alanyaspor ve Hatayspor takımları, ikinci ön elemeden bile olsa Şampiyonlar Ligi’ne girme hesabında. İkinci olan takım aldığı puanların karşılığı alacağı ödülün yanı sıra ekstradan 28.5 milyon TL kazanacak.

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Süper Lig’de en yakın rakibine 17 puan fark atan Trabzonspor’un artık şampiyonluğu büyük ölçüde garantilediği yorumları yapılırken ikincilik için müthiş bir mücadele yaşanıyor. Lig ikincisi Konyaspor’un teknik direktörü İlhan Palut’un Başakşehir yenilgisi sonrası “İkincilik daha gerçekçi bir hedef” açıklaması da artık üst sıralardaki takımların en azından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine gitmeyi hedeflediğini gösterdi. Şu anda yedi takım ikinci olup Devler Ligi’ne kapak atmanın hesaplarını yapıyor.

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Süper Ligde gözler ikincilik koltuğunda Hiç bu kadar değerli olmamıştı...

ŞAMPİYON AVANTAJLI AMA...

Ligde galibiyet başına 2,97 milyon, beraberlikte ise 1.4 milyon lira alan takımlar ikincilik halinde kasalarına ekstradan 28.5 milyon TL koyacak (Şampiyon 35.6 milyon TL alacak). İkinci olan takım ülkemizi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan itibaren temsil edecek. Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın Avrupa kupalarından men edilmesi sonrası Türkiye şampiyonu olması beklenen Trabzonspor üçüncü eleme değil play-off turundan mücadelesine başlayacak ancak lig ikincimiz için benzer bir avantaj geçerli değil.

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Süper Ligde gözler ikincilik koltuğunda Hiç bu kadar değerli olmamıştı...

DEVLER LİGİ'NDEN 5.4 MİLYON TL

Lig ikincimiz, ikinci eleme turunda elense bile 350 bin Euro (5.4 milyon TL) alacak, eğer tur atlarsa bu rakam minimum 8.5 milyon TL olacak. Temsilcimizin ikinci ön elemede seri başı olup olmama durumumu hangi takımımızın bu kontenjanı kullanacağına bağlı F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir daha önce yer aldıkları Devler Ligi’ne elemeden de olsa girmek isterken Konya, Adana Demir, Alanya ve Hatay tarihlerinde ilk kez bu turnuvaya gitme hesabı içinde.

Süper Ligde gözler ikincilik koltuğunda Hiç bu kadar değerli olmamıştı...

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#Süper Lig#Şampiyonlar Ligi#Trabzonspor

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