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Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında futbol dünyasını üzen haber! Gol kralı futbolcu Dmytro Martynenko hayatını kaybetti

#Dmytro Martynenko#Rusya-Ukrayna Savaşı#Gol Kralı
Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında futbol dünyasını üzen haber Gol kralı futbolcu Dmytro Martynenko hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde, futbol dünyasını da derinden üzen bir olay yaşandı... Kiev bölgesinin gol kralı olan 25 yaşındaki Dmytro Martynenko ve annesi, Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birçok insan hayatını kaybederken, kayıplar futbol dünyasını da etkiledi. Gol krallığı yaşayan futbolcu, evlerine isabet eden bomba sonrası hayatını kaybetti...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta askerlerin yanı sıra sivil insanlar da hayatını kaybetti. Rusya'nın saldırılarına karşı direniş göstermeye çalışan Ukrayna'da siviller kadar sporcular da askeri birliklere katılarak savaşta yer almıştı.

Yaşanan kanlı ve gergin süreç tüm hızıyla devam ederken, Rusya'nın saldırısı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Dmytro Martynenko, futbol dünyasında üzüntüye neden oldu.

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APARTMANA BOMBA ATILDI, ANNESİ DE KURTULAMADI

Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev'in Gostomel bölgesinde amatör olarak futbol oynayan ve İkinci Lig'de gol kralı olarak bölgede adının duyulmasını sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırıdan kaçamadı ve hayata gözlerini yumdu.

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Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında futbol dünyasını üzen haber Gol kralı futbolcu Dmytro Martynenko hayatını kaybetti

KIZ KARDEŞİ AĞIR YARALI

Martynenko ile birlikte annesinin de hayatını kaybettiği, babası ile kardeşinin ise saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi. Kız kardeşinin 7 yaşında olduğu ve başına gelen şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı ifade edilirken, durumunun ciddi olduğu ve doktorların tüm imkanları seferber ettiği kaydedildi.

LİGİN EN GOLCÜSÜYDÜ...

Orta saha pozisyonunda oynayan ve FC Gostomel'de forma giyen Martynenko, ligin hem en skorer ismi hem de en iyi oyuncusu konumunda bulunuyordu...

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#Dmytro Martynenko#Rusya-Ukrayna Savaşı#Gol Kralı

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