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Süper Lig'de erteleme maçlarını (16. hafta) yönetecek hakemler açıklandı

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#Hakem#Süper Lig#Hakemler
Süper Ligde erteleme maçlarını (16. hafta) yönetecek hakemler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 12:46

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçlarının heyecanı 9 Ocak Salı, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden erteleme maçlarına yapılan hakem atamalarını duyurdu.

Ertelenen maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

9 9Ocak Salı

Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa-Başakşehir: Burak Pakkan
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

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10 Ocak Çarşamba

Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Burak Şeker
Fenerbahçe-Konyaspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

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11 Ocak Perşembe

Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Samsunspor: Cihan Aydın

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#Hakem#Süper Lig#Hakemler

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