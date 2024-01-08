Süper Lig'de erteleme maçlarını (16. hafta) yönetecek hakemler açıklandı

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Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçlarının heyecanı 9 Ocak Salı, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden erteleme maçlarına yapılan hakem atamalarını duyurdu.
Ertelenen maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
9 9Ocak Salı
Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa-Başakşehir: Burak Pakkan
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba
Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Burak Şeker
Fenerbahçe-Konyaspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe
Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Samsunspor: Cihan Aydın