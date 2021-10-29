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Süper Lig'de en vefalı taraftar Fenerbahçe'de!

#Fenerbahçe#Süper Lig#Karagümrük
Süper Ligde en vefalı taraftar Fenerbahçede
Adil Demirçubuk

Sarı lacivertli futbolseverler, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon 5 iç saha maçına çıkan Kanarya toplamda 86 bin 450 seyirci ile ligin zirvesine çıktı. Pandemi nedeniyle kapasitesi 23 bin 917’ye inen Ülker Stadı’ndaki maçların doluluk oranı yüzde 72,29’a ulaştı. Ortalama 17 bin 290 seyirci ile oynayan Fenerbahçe’yi, Beşiktaş (12 bin 972) ve G.Saray (11 bin 900) izledi.

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Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanında liderliği bıraktıktan sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor’a kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe’de yaşanan kayıplar kadar maç sonu taraftarların takıma, Vitor Pereira ve başkan Ali Koç’a gösterdiği tepkinin yankıları sürüyor. Yaşanan sıkıntılı tabloya rağmen Süper Lig’in ilk 10 haftasında oynanan maçlara bakıldığında takımlarının en çok yanında olan taraftarların sarı lacivertliler ortaya çıktı.

Kanarya'nın doluluk oranı yüzde 72

Pandemi koşulları nedeniyle takımlar statlarına ancak yarısı kadar taraftar alabilirken geride kalan periyotta 5 iç saha maçına çıkan Kanarya, toplamda 86 bin 450 seyirci ile en çok seyirci toplayan takım oldu. Pandemi nedeniyle kapasitesi 23 bin 917’ye düşürülen Ülker Stadı’ndaki maçlarda Fenerbahçe, yüzde 72,29’luk doluluk oranıyla ortalama 17 bin 290 seyirci önünde oynadı. Beşiktaş, iç sahada 1 maç fazla yapmasına rağmen sarı lacivertlilerin 9 bin kişi gerisinde kaldı.

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Galatasaray yüzde 50'yi aşamadı

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Süper Lig’de 10 haftada 6 kez taraftarının karşısına çıkan siyah beyazlıların maçlarını toplamda 77 bin 382 kişi tribünden izledi. 21 bin 295 kapasiteli Vodafone Park’ta seyirci ortalaması 12 bin 972 olurken, stadın doluluk oranı ise yüzde 60.62’de kaldı. Galatasaray’ın iç sahadaki 4 maçında toplam 47 bin 598 kişi tribündeki yerini alırken, sarı kırmızılılar 11 bin 900 ortalama ile oynadı. Ancak stadın doluluk oranı yüzde 50’yi aşamadı ve 45,57’de kaldı.

Süper Ligde en vefalı taraftar Fenerbahçede

SÜPER LİG'İN SEYİRCİ FAKİRİ KARAGÜMRÜK

Maçlarını Türkiye’nin en büyük stadı Atatürk Olimpiyat’ta oynayan Karagümrük’ün 5 iç saha mücadelesini 1460 kişi izledi. Başka bir deyişle maç başına 292 taraftar. Tribünlerin doluluk oranı ise binde 78.

9 TAKIM YÜZDE 20'Yİ DAHİ GÖREMEDİ

Kulüpler, pandemi koşulları nedeniyle yarısını kullanabildikleri statlara taraftarlarını çekmekte zorlanıyor. Son yıllarda yapılan yeni ve modern statlara rağmen Süper Lig’de 10 haftalık periyotta 9 takımın tribünlerinin doluluk oranı yüzde 20’yi dahi geçemedi. Bunların 5’i yüzde 15’in altında kaldı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Karagümrük

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