Süper Ligde düşme hattı alev alev! 7 takım küme düşme tehlikesi yaşıyor

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Hatayspor ve Gaziantep’in yarıştan çekilmesinin ardından 2 takımın veda edeceği Süper Lig’de düşen ilk takım Hangikredi Ümraniyespor olurken son bilet için matematiksel olarak 7 aday bulunuyor. 34 puanlı Bitexen Giresunspor 7 takım içinde en sıkıntılı pozisyona sahip. Karadeniz ekibi bugün Trabzonspor ile başlayacak seride kalan tüm maçlarını da kazanıp rakiplerinin puan kaybını beklemek durumunda.

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YiĞiDO’NUN 1 MAÇI FAZLA

Sadece 2 maçı kalan 37 puanlı Demir Grup Sivasspor, birer hükmen galibiyetleri garanti olan 38 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ve 35 puanlı İstanbulspor’a oranla daha sıkıntılı konumda. 41 puanlı Corendon Alanyaspor, 40 puanlı Kasımpaşa ve 39 puanlı MKE Ankaragücü 7 takım içinde en avantajlı konumda olsa da matematiksel olarak tehlike bölgesinden uzaklaşabilmiş değil.

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Ancak düşme hattında da bugün alınacak sonuçlara göre düğüm çözülebilir. İstanbulspor ve Sivasspor kazanır, Giresunspor ise Trabzonspor’a mağlup olursa kalan 2 maçını alsa dahi ikili averajda Yiğidolar’ın gerisinde kalan Karadeniz ekibi küme düşen ikinci takım olabilir. Aksi halde heyecan sezonun son 2 haftasına kalacak.

ALANYA KASIMPAŞA’YA KARŞI SiVAS, iSTANBUL ZOR ViRAJDA

Tamamı saat 20.00’de başlayacak maçların programı şöyle:

· SiVAS-KONYA: Bahattin Şimşek: Ligde son 4 maçını kaybeden Sivasspor bugün Konya karşısında galibiyet hasretini dindiremezse tek maçı kalacağı için büyük sıkıntı yaşama tehlikesi ile karşı karşıya.

· İSTANBUL-ADANA DS: Ümit Öztürk: 2 haftadır kazanamayan İstanbul 3 puan alırsa önemli bir virajı dönecek. Olumsuz bir sonuçta ise ateşe düşebilir.

· ALANYA-KASIMPAŞA: Cihan Aydın: Kim kazanırsa matematiksel olarak tehlikeyi atlatacak.

· KARAGÜMRÜK-KAYSERİ: Murat Erdoğan: Orta sıralarda yer alan iki takım da sahaya rahat çıkacak.

DÜŞME HATTINDA KALAN MAÇLAR

ALANYA (41)

· Kasımpaşa

· Trabzonspor (D)

KASIMPAŞA 40

· Alanya (D)

· Beşiktaş

· Karagümrük (D)

ANKARAGÜCÜ (39)

· Galatasaray

· Kayserispor (D)

· Adana Demir

ANTALYA (38)

· Fenerbahçe (D)

· Hatayspor (İptal)

· Giresunspor (D)

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Sivasspor (37)

· Konyaspor

· Kayserispor

iSTANBULSPOR (35)

· Adana Demir

· Gaziantep (D) (İptal)

· Ümraniyespor

Giresunspor (34)

· Trabzonspor

· Ümraniyespor (D)

· Antalyaspor