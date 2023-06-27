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Süper Lig'de dikkat çeken istatistik! Puanlar Beşiktaş'ın, kupalar Galatasaray'ın

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#Süper Lig#Galatasaray#Beşiktaş
Süper Ligde dikkat çeken istatistik Puanlar Beşiktaşın, kupalar Galatasarayın
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 08:49

Beşiktaş, 2013-14 sezonundan bu yana ligde en çok puan toplayan takım. Süper Lig’in son 10 sezonuna 5 takım damga vururken, şampiyonluk sayılarında sarı kırmızılılar, toplanan puan bakımından da Beşiktaş öne çıktı.

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Spor Toto Süper Lig’in son 10 sezonuna 5 takım damga vururken, şampiyonluk sayılarında G.Saray, toplanan puan bakımından da Beşiktaş öne çıktı. 2013-14 sezonundan itibaren başlayan değerlendirmemizde öne çıkan notlar şöyle:

BEŞiKTAŞ HiÇ iKiNCi OLMADI

Beşiktaş, 706 puanla en çok puan toplayan ve 700 barajını geçen tek takım. 10 sezonluk periyotta 3 kez şampiyon olan siyah beyazlılar, 5 kez üçüncü, 1’er kez de dördüncü ve altıncı sırayı aldı. Beşiktaş bu sezonların hiçbirinde ikinci olmadı.

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F.BAHÇE 10 SEZONUN 5’iNDE iKiNCi OLDU

Puan sıralamasında 692 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sadece 1 kez şampiyonluk kazandı. Kanarya’nın en çok dikkat çeken özelliği, 5 kez ikinci olması. 2 kez üçüncü olan sarı lacivertliler, 1’er defa da altıncı ve yedinci oldu.

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GALATASARAY’IN ÜÇÜNCÜLÜĞÜ YOK

Galatasaray (681), toplanan puan sayısında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü basamakta yer alsa da, şampiyonlukları en fazla olan takım. 4 kez mutlu sona ulaşan Aslan, 2 kez ikinci, 1 kez dördüncü, 2 kez altıncı ve 1 kez 13’üncü olurken hiç üçüncü olmadı.

TRABZONSPOR 4 KEZ DÖRDÜNCÜ OLDU

Son 10 sezonda 1 kez şampiyonluk kazanan takımlar arasında yer alan Trabzonspor, 593 puanla en fazla puan toplayan 4. ekip konumunda. 1 kez ikinci olan Karadeniz ekibi, 3 kez dördüncü, 2 kez beşinci, 2 kez altıncı, 1 kez de 12’nci basamakta tamamladı Süper Lig’i.

MEDiPOL BAŞAKŞEHiR 9 SEZONDUR SÜPER LiG’DE

Başakşehir, 2013-14 sezonunda Süper Lig’de yer almadığı için 9 sezonluk puanlarıyla sıralamaya girdi. 574 puan toplayan turuncu lacivertliler, 2019-20’de şampiyon olurken, 2 kez ikincilik, 1’er üçüncülük, beşincilik, 12’ncilik ve 3 kez 4.’lük elde etti.

G.SARAY SON 10 SEZONDA ZiRAAT TÜRKiYE KUPASI’NI DA EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Süper Lig’de son 10 sezonun 4’ünde şampiyon olmayı başaran Galatasaray, bu periyotta Ziraat Türkiye Kupası’nı da en çok kazanan takım. Sarı kırmızılılar 2013-14 sezonundan bu yana 4 kez kupayı müzesine götürürken, diğer 6 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Sivasspor ve Akhisarspor 1’er kez mutlu sona ulaştı.

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SON 10 SEZONDA TÜRKiYE KUPASI’NI KAZANAN TAKIMLAR

· G.Saray 4 (2014, 2015, 2016, 2019)
· Fenerbahçe 1 (2023)
· Sivasspor 1 (2022)
· Beşiktaş 1 (2021)
· Trabzonspor 1 (2020)
· Konyaspor 1 (2017)
· Akhisarspor 1 (2018)

SON 9 TFF SÜPER KUPA’NIN 3’Ü G.SARAY’IN MÜZESiNDE

Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getiren TFF Süper Kupa’da 2022-23 sezonunun şampiyonu önümüzdeki aylarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçla belli olacak. Değerlendirmemize tabii olan 2014 yılından bu yana yapılan TFF Süper Kupa maçlarında Galatasaray 3, Trabzonspor 2, Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor ve Konyaspor 1’er kez şampiyon oldu.

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SON 9 YILIN TFF SÜPER KUPA ŞAMPiYONLARI

· Galatasaray 3 (2019, 2016, 2015)
· TRABZONSPOR 2 (2022, 2020)
· Beşiktaş 1 (2021)
· Akhisarspor 1 (2018)
· Konyaspor 1 (2017)
· Fenerbahçe 1 (2014)

SON 10 SEZONDA LiGDE EN ÇOK PUAN ALAN TAKIMLAR VE ŞAMPiYONLUK SAYILARI

TAKIM MAÇ PUAN ORT. PUAN ŞAMPiYONLUK

1. BEŞiKTAŞ 352 706 2.0 3
2. Fenerbahçe 352 692 1.96 1
3. Galatasaray 352 681 1.93 4
4. Trabzon 352 593 1.68 1
5. Başakşehir* 318 574 1.80 1

Süper Ligde dikkat çeken istatistik Puanlar Beşiktaşın, kupalar Galatasarayın

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#Süper Lig#Galatasaray#Beşiktaş

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