Son Dakika: Galatasaray'dan 100 milyon Euro'luk anlaşma! Stat ve forma göğüs sponsoru belli oldu...

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın hem stat hem de forma göğüs sponsoru SIXT Rent A Car oldu.

Sarı kırmızılı ekip, söz konusu 5 yıllık anlaşmadan 100 milyon Euro gelir elde edecek. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

REZAN EPÖZDEMİR'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulunmuştu. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ iletti.

214 MİLYON 500 BİN TEKLİF ETMİŞTİ

2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan halihazırda Nef ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.

Haberin Devamı

TEKLİF KULÜBE VE DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA TEBLİĞ EDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" ifadelerini kullanırken ilgili teklif, noter onaylı olarak cuma günü itibarıyla kulübe ve bilgi amaçlı olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.