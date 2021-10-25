Süper Lig'de dev derbide Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray

Haberin Devamı

Haftaya 17’şer puanda giren iki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi siyah beyazlılarda Atiba ve N’Koudou, sarı kırmızılılarda ise Arda ve Boey sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.