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Liverpool Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Liverpool Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Manchester United 14 puanla 6. son sırada bulunurken Liverpool ise 18 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Liverpool ile Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Liverpool ile Manchester United maçının detayları...

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İngiltere Premier Lig karşılaşmalarından biri de Liverpool ile Manchester United arasında gerçekleşecek. Ligde 18 puanla 3. sırada bulunan Liverpool ile 6. sırada bulunan Manchester United karşı karşıya gelecek. 

Liverpool ile Manchester United maçı saat 18:30'ta başlayacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Matic, Sancho, Greenwood, Fernandes, Cristiano Ronaldo
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Mane, Salah, Firmino

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