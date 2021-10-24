Liverpool Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig karşılaşmalarından biri de Liverpool ile Manchester United arasında gerçekleşecek. Ligde 18 puanla 3. sırada bulunan Liverpool ile 6. sırada bulunan Manchester United karşı karşıya gelecek.
Liverpool ile Manchester United maçı saat 18:30'ta başlayacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Matic, Sancho, Greenwood, Fernandes, Cristiano Ronaldo
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Mane, Salah, Firmino