Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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Trendyol Süper Lig'in 2023/24 sezonunda heyecan 38. ve son hafta maçlarıyla sona erecek.
Şampiyon ve küme düşen son takımın belli olacağı haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Lider Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hakemi ise Volkan Bayarslan.
İşte haftanın hakemleri;
Konyaspor - Galatasaray
Tugay Kaan Numanoğlu
Fenerbahçe - İstanbulspor
Volkan Bayarslan
Alanyaspor - Antalyaspor
Halil Umut Meler
Karagümrük - Samsunspor
Mehmet Türkmen
Sivasspor - Kayserispor
Murat Erdoğan
Pendikspor - Gaziantep
Direnç Tonusluoğlu
A.Demirspor - Başakşehir
Burak Şeker
Kasımpaşa - Beşiktaş
Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Ankaragücü
Atilla Karaoğlan
Hatayspor - Çaykur Rizespor
Abdulkadir Bitigen