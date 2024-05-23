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Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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#Süper Lig#Hakemler#GALATASARAY
Süper Ligde 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 12:06

Trendyol Süper Lig'de heyecan 38. ve son hafta maçlarıyla son bulacak. Şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 2023/24 sezonunda heyecan 38. ve son hafta maçlarıyla sona erecek.

Şampiyon ve küme düşen son takımın belli olacağı haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Lider Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hakemi ise Volkan Bayarslan.

İşte haftanın hakemleri;

Konyaspor - Galatasaray
Tugay Kaan Numanoğlu

Fenerbahçe - İstanbulspor
Volkan Bayarslan

Alanyaspor - Antalyaspor
Halil Umut Meler

Karagümrük - Samsunspor
Mehmet Türkmen

Sivasspor - Kayserispor
Murat Erdoğan

Pendikspor - Gaziantep
Direnç Tonusluoğlu

A.Demirspor - Başakşehir
Burak Şeker

Kasımpaşa - Beşiktaş
Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Ankaragücü
Atilla Karaoğlan

Hatayspor - Çaykur Rizespor
Abdulkadir Bitigen

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#Süper Lig#Hakemler#GALATASARAY

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