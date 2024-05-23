Fenerbahçe'de 'fiyasko transfer' mucizesi: Jayden Oosterwolde! 21 günde her şey tersine döndü...

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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon euro bedelle transfer edilen Jayden Oosterwolde,

takıma katıldığı günden beri kendini geliştirmeye ve izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Ligin büyük bir bölümünde zorunluluktan dolayı stoper olarak görev yapan Hollandalı, oynama alışkanlığı olmamasına rağmen sol stoperde başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Atletik fiziği, sürati ve çabukluğunun avantajını kullanan genç oyuncu, takım savunmasında önemli bir rol üstleniyor.

GELDİĞİNDE ELEŞTİRİLERİNN HEDEFİ OLMUŞTU

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında İtalya Serie A ekibi Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jayden Oosterwolde, kendisinden bekleneni verememesi nedeniyle olumsuz eleştirilerin odağı olmuştu.

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'SEZONU KAPATTI' DENDİ, 21 GÜNDE GERİ DÖNDÜ

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Oosterwolde'nin dizinde menisküs yırtığı olduğu açıklanmış ve yıldız futbolcu ameliyat edilmişti. Sezonu kapattığı öne sürülen 23 yaşındaki futbolcu, 21 günde geri döndü. Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından paylaştığı "Kral geri döndü" ifadelerini kullandığı videoyu paylaşarak antrenmanlara başladığını duyurmuştu. Oosterwolde, sarı - lacivertlilerin Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçla da sahalara 1 ay sonra geri döndü.

DERBİYE 11'DE BAŞLADI, KALEYE TEK İSABETLİ ŞUT GELMEDİ

Hollandalı futbolcu, Galatasaray derbisine Rodrigo Becao'nun cezalı olması ve Alexander Djiku'nun orta sahada görev alması nedeniyle sol stoper olarak ilk 11'de yer aldı.

Sarı - kırmızılıların isabetli şut çekemeden bitirdiği karşılaşmada, partneri Çağlar Söyüncü ile birlikte savunmada gösterdiği etkili performansla ön plana çıkan Oosterwolde; 3 tehlikeyi önlerken, 1 kez de pas arası yaptı. 1'er top çalma ve hava topu kazanan başarı futbolcu, attığı 1 uzun topta da isabet sağladı.

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ALİ KOÇ: " FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYACAKSIN"

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Oosterwolde'nin bonservisinden 20 milyon euronun üzerinde bir gelir bekleniyor.

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşılan "Galatasaray deplasman hikayesi" videosunda maçtan sonra başkan Ali Koç'un Oosterwolde'ye, "Fenerbahçe'den ayrılmayacaksın" diyerek sarılması gündem olmuştu.

Genç savunmacı bu sezon sarı - lacivertli formayla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmada 2 gol kaydetti.