Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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Trendyol Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. 23 Şubat Cuma günü oynanacak olan Samsunspor - Rizespor maçıyla başlayacak olan 27. haftanın maçlarını yönecek olan hakemler resmen açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan bildiride yer alan hakemler şu şekilde;

23 Şubat Cuma:

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi:

Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar:

EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan

VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu

Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker

İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi:

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Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen