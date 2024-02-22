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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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#Süper Lig#Hakemler#TFF
Süper Ligde 27. haftanın hakemleri açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 12:06

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Her sıralamada büyük bir heyecanın yaşandığı sezonda 27. haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. 23 Şubat Cuma günü oynanacak olan Samsunspor - Rizespor maçıyla başlayacak olan 27. haftanın maçlarını yönecek olan hakemler resmen açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan bildiride yer alan hakemler şu şekilde;

23 Şubat Cuma:

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi:

Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

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25 Şubat Pazar:

EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan
VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu
Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker
İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi:

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Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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#Süper Lig#Hakemler#TFF

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