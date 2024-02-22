Galatasaray tur için Prag'da! Avrupa Ligi'ndeki rövanş öncesi şifre ortaya çıktı: 6 ve 28...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş mücadelesinde bugün Çekya’da Sparta Prag’a konuk olacak. Letna Stadı’nda saat 23.00’te başlayacak ve EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. İstanbul’daki ilk maçı 3-2 kazanan Aslan berabere kalsa bile adını son 16’ya yazdıracak.

NDOMBELE EVDE KALDI

Cimbom'da sakatlıkları süren Ziyech ve Aurier’in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson forma giyemeyecek. Adı UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Derrick Köhn de yok. Sarı kırmızılılar Tanguy Ndombele’yi de Prag’a götürmedi. Sparta Prag cephesinde ise ilk maçta kırmızı kart gören Matej Rynes’in yanı sıra sarı kart cezalıları Veljko Birmancevic ve Ladislav Krejci mücadelede görev alamayacak.

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6- Sparta Prag, Türk takımlarıyla oynadığı son 6 Avrupa kupası maçını kazanamadı. Temsilcilerimiz bu seride 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

28- G.Saray, bugüne kadar Avrupa kupalarında ilk maçını kazandığı 30 çift ayaklı eleme turunun 28’inde yoluna devam etti. Sarı kırmızılılar yüzde 93’lük bir başarı oranı yakaladı.

6- Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı İcardi bu sezon Avrupa’da 11 maçta 6 gol attı. G.Saray’ın tarihinde Avrupa’da daha yüksek sayıya sadece Jardel (9) ve Nonda (7) ulaştı.

GALATASARAY SON 16'YA KALIRSA RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın bugün Sparta Prag’ı saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırması durumunda rakibi yarın çekilecek kurada belli olacak. Sarı kırmızılıların eşleşmesi muhtemel rakipleri; Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham United. Bu arada UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsicimiz Fenerbahçe’nin rakibi de yarınki kurada netleşecek.

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