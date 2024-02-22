Fenerbahçe'de bonservis rekoru kırılabilir! Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'ten sonra o isim de tarihe geçecek...

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonu hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı - lacivertliler, sezon başında Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'ye imza attığı günden itibaren gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Polonyalı futbolcu, verdiği skor katkısıyla dikkat çekmişti.

SÜRPRİZ İDDİA

Sarı - lacivertlilerin oyununda önemli rol oynayan ve teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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25 MİLYON EURO

İtalyan basını, Serie A devi Milan'ın Szymanski için Fenerbahçe ile masaya oturacağını öne sürdü.

Piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu için sarı - lacivertlilerin en az 25 milyon eurodan kapıyı açacağı kaydedildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Transferin 21 milyon euronun üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi halinde Szymanski'nin Fenerbahçe tarihine geçeceği belirtildi.

Szymanski, Milan'a 21 milyon euronun üzerinde imza atması durumunda Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'in transferlerini geçerek ilk sıraya yerleşecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkan Szymanski, 12 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.