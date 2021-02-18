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GeriFutbol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı İstanbul'da başlayacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı İstanbul'da başlayacak!

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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı İstanbul'da başlayacak!
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Süper Lig'in 26. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

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21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

 

Süper Ligde 26. hafta heyecanı İstanbulda başlayacak

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