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GeriFutbol Galatasaray'da Falcao ve Feghouli, Alanyaspor kadrosuna alındı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Falcao ve Feghouli, Alanyaspor kadrosuna alındı!

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Galatasaray'da Falcao ve Feghouli, Alanyaspor kadrosuna alındı!
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Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosuna sakatlıkları geçen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli alındı.

Süper Lig'de Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıklarken Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kadroda yer aldı.

Falcao ve Feghouli ile birlikte cezası sona eren Arda Turan da Alanyaspor maçı kampında bulundu.

Galatasaray, sakatlıkları süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu'nun ise İstanbul'da kaldığını açıkladı.

Galatasarayda Falcao ve Feghouli, Alanyaspor kadrosuna alındı

Galatasarayda Falcao ve Feghouli, Alanyaspor kadrosuna alındı

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