Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor maçı Arda Kardeşler'in...

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Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı 2 Şubat Cuma, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

KRİTİK MAÇA ARDA KARDEŞLER

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Süper Lig’de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



2 Şubat Cuma

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan



4 Şubat Pazar

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13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler