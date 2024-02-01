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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor maçı Arda Kardeşler'in...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakem#Beşiktaş
Süper Ligde 24. haftanın hakemleri belli oldu Beşiktaş - Trabzonspor maçı Arda Kardeşlerin...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 12:04

Trendyol Süper Lig’de 24. hafta görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı 2 Şubat Cuma, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

KRİTİK MAÇA ARDA KARDEŞLER

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.
Süper Lig’de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

2 Şubat Cuma

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

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3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan

4 Şubat Pazar

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13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler

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#Süper Lig#Hakem#Beşiktaş

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