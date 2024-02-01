Dakika 90+1: Fatih Terim, 'gelecekten' mesaj gönderdi! Atromitos - Panathinaikos maçına damga vuran olay...

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Yunanistan Kupası'nda çeyrek final rövanşında Atromitos ile Panathinaikos kozlarını paylaştı. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, ilk maçını 2-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşını 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Panathinaikos'a turu getiren golleri 35. dakikada Ruben Perez ve 90+4. dakikada Filip Mladenovic kaydetti.

Konuk ekibin Fenerbahçe’den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Panathinaikos, PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

GOLÜ HİSSETTİ

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında yaşanan olay ise Yunanistan basınının gündemine oturdu. Müsabaka, Panathinaikos'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Fatih Terim, yardımcıları Necati Ateş ve Mert Çetin'e 'Gol geliyor' dedi.

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3 DAKİKA SONRASI...

Bu sözden 3 dakika sonra Bernard'ın ceza sahasına gönderdiği topu kafasıyla tamamlayan Mladenovic, takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı ve Panathinaikos, yarı finale yükselen ekip oldu.

'GELECEĞİ GÖRÜYOR'

Fatih Terim'in golü hissetmesi ve önceden söylemesi, Yunan basınında geniş yer bulurken taraftarların da dikkatini çekti. Deneyimli teknik adam için 'Geleceği görüyor' gibi birçok esprili yorum yapıldı.

TERİM: "EN İYİ PERFORMANSIMIZDI"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Önceki maçlarda da iyi oynadığımız anlar vardı ama bu maçın geneline bakarsak en iyi performansımızı sergiledik. İlk maçı kaybetmemizin ardından reaksiyonumuz çok güzel ve önemliydi. Sabırlı oynadık, maç boyunca kontrol bizdeydi. Özellikle ikinci yarıda vitesi artırdık. Her zaman oyunun içindeydik. İyi oynadık, çok pozisyon kaçırdık. Rakibe fazla şans vermedik. Bizim açımızdan bunların hepsi çok olumlu. Böyle oynayıp kazandığımız sürece takım olarak birbirimize daha çok bağlanacağız." dedi.