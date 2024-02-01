Galatasaray'ın yeni sağ bekini duyurdular! Assignon İstanbul'a geliyor, transferin detayları...

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Galatasaray'da Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferinin ardından beklenen gelişme yaşandı.

UEFA'ya listelerin verildiği 2 Şubat Cuma gününe kadar tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bek için çalışmaları hızlandırmıştı.

DURSUN ÖZBEK: EN İYİNİN PEŞİNDEYİZ

Geçtiğimiz gün transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transfer konusunda konuşmak gerekirse bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz. Şu anda bazı oyuncularımıza teklifler var ama satış bedeli konusunda çalışmamız sürüyor. Net olan, bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

GECE YARISI DUYURDULAR: GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLADI

Bu gelişmelerin ardından Fransa'da Foot Mercato, son dakika olarak Galatasaray'ın yeni oyuncusunu duyurdu.

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Habere göre; Galatasaray, Lorenz Assignon'nun transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

KİRALIK FORMÜLÜ

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak imza atacağı belirtildi. Galatasaray ile Rennes arasında Assignon için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Lorenz Assignon'nun transferini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

BOEY'NİN TAKIM ARKADAŞIYDI

Assignon, Boey gibi Rennes altyapısından yetişti ve mevkidaşı gibi Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

BAŞAKŞEHİR PARA İSTEMİŞTİ

Galatasaray'da Assisgnon'un alternatifi olarak Başakşehir’e kiralık verilen ve maaşı da G.Saray tarafından ödenen Leo Dubois'nın çağrılması gündemdeydi. Ancak Başakşehir Kulübü, düzenli oynattığı Fransız oyuncuyu geri vermek için 500 bin Euro talep etti.