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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! Direnç Tonusluoğlu ilk maçını yönetecek...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakemler#Fenerbahçe
Süper Ligde 21. haftanın hakemleri açıklandı Direnç Tonusluoğlu ilk maçını yönetecek...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 14:03

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler netleşti.

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu, ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

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16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

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#Süper Lig#Hakemler#Fenerbahçe

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