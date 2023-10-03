Süper Lig'de 2023 / 2024 sezonu şampiyonunu açıkladılar! Sıra dışı final, çılgın puan... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

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Avrupa liglerinde takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

Euro Club Index verilerine göre Premier Lig'de Manchester City Liverpool'un 6 puan önünde 87 puanla ipi göğüsleyecek. Bundesliga'da yüzde 57.6'lık yüzdesiyle Bayern Münih şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda. 80 puanla şampiyon olacağı öngörülen Bayern'i Dortmund 70 puanla takip ediyor.



La Liga'da Arda Güler'in takımı Real Madrid'in 59.8'lik mevcut yüzdeyle ve 91 puanla ligi önde tamamlayacağı öngörüldü. Barcelona için tespit edilen ligi bitirme derecesi ikincilik olurkenKatalanların La Liga'yı 86 puanla tamamlayacağı ifade ediliyor.

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Trendyol Süper Lig için de analiz yapan Euro Club, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı rakipsiz bıraktı. Sitenin sezon sonu öngörüsü ligi sarı lacivertlilerin 97 puanla bitireceği yönünde. Verilere göre Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak takım ise 96 puanla Galatasaray.



Mevcut durumda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu yüzde 55.3 ihtimal olarak belirleyen sistem Galatasaray'ın ligi önde bitirme yüzdesini 42 olarak belirledi.

Bu iki takımın dışındaki kulüpler ise oldukça geride kaldı. Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 81 puanla finişe geleceği ifade edilirken siyah beyazlıların şampiyonluk oranı yüzde 2'de kaldı.

Euro Club İndex'e göre dördüncülük için en güçlü aday Trabzonspor. Bordo Mavililer, 62 puanla ligi 5. sırada bitireceği öngörülen Adana Demirspor'un 5 puan önünde konumlandırılmış.

LİGDEN DÜŞECEK TAKIMLAR

Mevcut form ve kadro durumlarına göre İstanbulspor, Gaziantepspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor küme düşmenin en büyük adayları arasında gösteriliyor.

Sistemin analizi devre arası gerçekleşecek transferlerin ardından tekrar şekillenecek.

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ŞAMPİYON, 90 VE ÜSTÜ PUAN BARAJINI GEÇER Mİ?

Süper Lig'de şampiyonluk barajının 90'lar aşması durumunda belki de yeni bir rekor kırılacak. Öyle ki yakın tarihte bu puan barajına ulaşabilmiş bir takım bulunmuyor.



Lig tarihinde 90+ puan barajına ulaşan iki takım bulunuyor. 1987-88 şampiyonu Galatasaray (90 puan) ve 1988-89 şampiyonu Fenerbahçe (93 puan). Bu iki takım ligin 18 takımla oynandığı sezonlarda bu puanlara ulaştı. Bu sezon iki lig 20 takımla oynanıyor.

Son şampiyon Galatasaray, 19 takımla oynanan geçtiğimiz sezonda yalnızca 4 mağlubiyet elde ederek 88 puanla ipi göğüslemişti.

7’si UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 7’si Süper Lig’de çıktığı 14 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe hem hücum hem savunma performansıyla dikkat çekerken takımın yükselişi de istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ligde 7 maçta 18 kez ağları havalandıran Kanarya bu istatistikte Trabzon ile birlikte zirvede. Fenerbahçe bu seride rakiplere sadece 3 gol izni verirken bu alanda ligin tek başına lideri konumunda.

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İşte Euro Club Index'in Süper Lig için oluşturduğu sezon sonu puan tablosu:









